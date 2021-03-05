Великобритания специально для Украины проектирует новые ракетные катера. Строительство первого судна планируют начать в начале 2022 года.

Сотрудничество будет происходить в рамках подписанного между двумя странами меморандума, предусматривающего переоснащение ВМС ВСУ.

Читайте также Для ВСУ построят новые внедорожники вместо советских УАЗов

Ракетные катера будут оригинальными

Атташе по вопросам обороны посольства Великобритании Тим Вудз отметил, что эти катера проектируются специально для Украины.

Они будут оригинальными и будут иметь длину ориентировочно от 50 до 65 метров, что будет обеспечивать скорость в 40 узлов. И на них планируется установить артиллерийские системы и ракеты. Это зависит в частности от того, какие ракеты нужно. А это могут быть ракеты малой или большой дальности,

– сказал он.

По его словам, именно эти вопросы сейчас рассматривают британские компании.

Украинцы будут учиться строить ракетные катера

Том Вудс рассказал, что первые 4 катера планируют построить в Великобритании. В то же время украинские судостроители будут наблюдать за работой, учиться и тренироваться.

А вторая часть – четыре ракетных катера – будут строиться в Украине. И это будет прекрасно для украинского кораблестроения и также для ВМС, потому что вы получите эти способности здесь, в Украине,

– заметил атташе по вопросам обороны.

Он добавил, что в Британии также изучают опцию совместного проектирования боевых кораблей британской промышленности с украинским проектным бюро в Николаеве.

Обратите внимание! Украинско-британский меморандум об усилении сотрудничества подписали 8 октября 2020 года во время визита Владимира Зеленского в Великобританию.

Что известно о подписанном меморандуме