Для ВСУ построят новые внедорожники вместо советских УАЗов
В Министерстве обороны намерены кардинально обновить автомобили многоцелевого назначения для Вооруженных Сил Украины. Это произойдет после принятия выбранного образца на вооружение ВСУ.
Источник:Министерство обороны Украины
Глава оборонного ведомства Андрей Таран рассказал, что сейчас основную группу автомобилей составляют УАЗы различных модификаций. По его словам, они уже "морально и физически устарели".
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По мнению Тарана, осовременивание и выпуск новых моделей этих автомобилей и запасных частей к ним осуществляют предприятия России. Поэтому и решили постепенно выводить их из строя.
Новый внедорожник должен соответствовать тактико-техническим характеристикам современных образцов армий Альянса,
– отметил Таран.
К опытным образцам выдвинули ряд требований. В частности, говорится о:
- надежности;
- мощности;
- экономичности
- грузоподъемности;
- простоте технического обслуживания и ремонта.
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Как рассказал Таран, автомобили должны служить для выполнения задач независимо от местности и климата. В частности, самый удачный по тактико-техническим характеристикам образец автомобиля выберут по результатам государственных испытаний.
Кто первым получит новые автомобили
В Минобороны сообщили, что в первую очередь такие автомобили предоставят подразделениям и воинским частям Сухопутных войск украинской армии, которые выполняют задачи в районе ООС на территории Донецкой и Луганской областей.
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