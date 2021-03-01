В Министерстве обороны намерены кардинально обновить автомобили многоцелевого назначения для Вооруженных Сил Украины. Это произойдет после принятия выбранного образца на вооружение ВСУ.

Глава оборонного ведомства Андрей Таран рассказал, что сейчас основную группу автомобилей составляют УАЗы различных модификаций. По его словам, они уже "морально и физически устарели".

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По мнению Тарана, осовременивание и выпуск новых моделей этих автомобилей и запасных частей к ним осуществляют предприятия России. Поэтому и решили постепенно выводить их из строя.

Новый внедорожник должен соответствовать тактико-техническим характеристикам современных образцов армий Альянса,

– отметил Таран.

К опытным образцам выдвинули ряд требований. В частности, говорится о:

надежности;

мощности;

экономичности

грузоподъемности;

простоте технического обслуживания и ремонта.

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Как рассказал Таран, автомобили должны служить для выполнения задач независимо от местности и климата. В частности, самый удачный по тактико-техническим характеристикам образец автомобиля выберут по результатам государственных испытаний.

Кто первым получит новые автомобили

В Минобороны сообщили, что в первую очередь такие автомобили предоставят подразделениям и воинским частям Сухопутных войск украинской армии, которые выполняют задачи в районе ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

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Вследствие обстрелов у Пищевика погиб украинский воин.

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