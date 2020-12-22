Грищук подписал меру пресечения для Татарова – и Венедиктова лишила его статуса и.о. заместителя генерального прокурора.

22 декабря в 14.00 замглавы Офиса президента по вопросам правоохранительных органов Олег Татаров был приглашен в НАБУ для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения на период следствия в виде содержания под стражей либо внесения залога в размере 10 миллионов гривен. Сегодня ходатайство по Татарову поступит в Высший антикоррупционный суд.

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Бумеранг от Венедиктовой

Ходатайство Грищук подписал в понедельник 21 декабря. И тогда же Генеральная прокуратура приняла решение об отмене своего приказа от августа 2020-го о назначении Максима Грищука исполняющим обязанности главы Специальной антикоррупционной прокуратуры и исполняющим заместителя генерального прокурора.

Источники Цензор.Нет в САП говорят, что статус главы САП Максим Грищук несмотря на отмену приказа не теряет. Грищук также остается процессуальным руководителем по делу Татарова, здесь также без перемен.

Он теряет только статус и.о. заместителя генерального прокурора, который был у Грищука четыре месяца. Закон не предусматривает статус и.о. замгенпрокурора, поэтому формально Генпрокуратура просто исправляет свой приказ, и это оправданное решение. Но вопрос только один – а почему исправить приказ ГПУ решила только сейчас? Именно в тот день когда Грищук подписал меру пресечения для Татарова и спустя четыре месяца действия приказа? Совпадение? Не думаю.

По-прежнему генпрокурор Ирина Венедиктова не вернула в состав группы процессуальных руководителей четырех прокуроров, руководивших делом Татарова с самого начала. По этим прокурорам, включая Романа Сымкива, проводится служебная проверка.

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Очевидно, аппаратные интриги вокруг САП прямо или косвенно связаны с ситуацией вокруг дела Олега Татарова и дела главы Окружного админсуда Павла Вовка. Вовк продолжает скрываться, будучи объявленным в розыск, и делает это явно при поддержке властей. Татаров продолжает работать в Офисе президента, и никаких решений о его отстранении ОП до сих пор не опубликовала, он продолжает приезжать в свой рабочий кабинет.

Источник: Facebook