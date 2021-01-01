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Порошенко хотел получить выгоду от работы каналов Медведчука, – Лещенко
14 фев
11:48
Всю свою жизнь Петр Порошенко делал ставку исключительно на информационные каналы. Они давали возможность получать ему политическую выгоду.
Витренко рассказал, как избавиться от монополии олигарха Ахметова в энергетике
14 фев
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С негласного депутата – у главного патриота Порошенко сознательно спас каналы Медведчука
14 фев
11:10
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11:48
Порошенко хотел получить выгоду от работы каналов Медведчука, – Лещенко
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11:30
Витренко рассказал, как избавиться от монополии олигарха Ахметова в энергетике
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Путешествие для влюбленных: 7 романтических локаций Украины, которые должна посетить каждая пара
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11:10
С негласного депутата – у главного патриота Порошенко сознательно спас каналы Медведчука
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Более 80% больных коронавирусом бессимптомны: исследование
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День святого Валентина: странные мифы, в которые до сих пор верят влюбленные
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10:18
Непогода в Карпатах: спасатели объявили значительную снеголавинную опасность
10:12
Россия идет вопреки цивилизации, поэтому Путина никто не поддержит, – Гудков
- Канал 24
09:59
Ученые НАН Украины обновили прогноз по распространению COVID-19: что известно
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09:42
Ермак рассказал, с кем могут объединиться "Слуги народа"
09:37
Романтический ужин и поездка за границу: в Черкассах подарками поощряют доноров сдавать кровь
09:15
Прогноз погоды на 14 февраля: что обещают синоптики на День Валентина
09:12
Главные новости 13 февраля: сокращение полномочий ОАСК и возвращение моряков
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Карантин в Украине: что изменится в 2021 году и когда ждать снятия всех ограничений
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25 января 07:37
День рождения президента: как менялся Зеленский и его профессии
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21 января 14:16
Александр Скичко – шоумен и государственник: биография будущего главы Черкасской ОГА
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Зарплату не ждите: оккупанты не собираются выплачивать сотни миллионов жителям Донбасса
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19 января 12:45
Будут бунты и аварии: оккупанты признали, что уничтожили угледобывающую отрасль Донбасса: фото
Олексій Чибісов
15 января 19:30
Умер Сергей Нижний: что известно о юристе Зеленского
Олег Терещенко
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