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Порошенко хотел получить выгоду от работы каналов Медведчука, – Лещенко
Порошенко хотел получить выгоду от работы каналов Медведчука, – Лещенко
14 фев
11:48
Всю свою жизнь Петр Порошенко делал ставку исключительно на информационные каналы. Они давали возможность получать ему политическую выгоду.
Витренко рассказал, как избавиться от монополии олигарха Ахметова в энергетике
Витренко рассказал, как избавиться от монополии олигарха Ахметова в энергетике
14 фев
11:30
С негласного депутата – у главного патриота Порошенко сознательно спас каналы Медведчука
С негласного депутата – у главного патриота Порошенко сознательно спас каналы Медведчука
14 фев
11:10
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