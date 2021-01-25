Дмитрий Разумков попросил комитет Верховной Рады подготовить 3 законопроекта о пожарной безопасности к рассмотрению на следующей пленарной неделе. Некоторые инициативы уже есть.

Что говорит Разумков

Некоторые законопроекты стоит рассмотреть на этой неделе. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета, сообщает 24 канал.

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Разумков отметил, что инициативы помогут урегулировать проблему пожарной безопасности.

По информации Интерфакс-Украина Разумков обратился к руководителю профильного комитета Денису монастырскому, чтобы тот подготовил к рассмотрению зарегистрированные законопроекты.

Кстати, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал проверку всех домов престарелых и отелей в стране.

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