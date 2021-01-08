8 января 2020 года в небе над столицей Ирана местные военные сбили украинский самолет авиакомпании МАУ. В авиакатастрофе погибли 176 человек, а точка в расследовании и наказании виновных до сих пор не поставлена.

В годовщину сбития украинского самолета МАУ в небе над Тегераном 24 канал напоминает обстоятельства трагедии рейса PS752, объясняет, почему она стала возможной, а также – как идет расследование авиакатастрофы и в чем поведение иранской стороны напоминает поведение россиян, которые сейчас пытаются избежать ответственности за сбитие самолета рейса MH17.

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Что произошло

В среду, 8 января 2020 года, из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни вылетел самолет украинской авиакомпании МАУ рейс PS752 Тегеран – Киев. Через несколько минут после взлета связь с самолетом прервалась – на высоте 2416 метров в него попали 2 ракеты российского производства (ЗРК "Тор"), самолет попытался изменить курс и развернуться, но начал стремительно терять высоту и упал в 15 километрах от взлетной полосы. Все, кто был в самолете, погибли.

Кто был на борту самолета

На борту самолета Boeing 737 находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа – все они погибли. В катастрофе оборвалась жизнь 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажиров.

Кроме украинцев погибли граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании и Германии.



Авиакатастрофа самолета МАУ под Тегераном в цифрах / Инфографика 24 канала

Погибли 13 маленьких детей (самый младший ребенок – всего 2018 года рождения) и 13 подростков. Также среди погибших было много молодых людей – студенты возвращались из Ирана, где были на рождественских каникулах.

Самолет должен был прилететь в Киев в 8 часов утра – оттуда его пассажиры планировали лететь дальше в Европу и Америку.

Почему иранские военные стреляли по мирному самолету

Стреляли по украинскому Boeing 737 члены иранской военной организации Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР). В популярном сериале Homeland "Корпус" изображен довольно карикатурно и скорее напоминает немного осовремененных "гвардейцев кардинала" из экранизированных Одесской киностудией "Трех мушкетеров". Впрочем, это совсем не так.

КСИР имеет миллиардное финансирование и является личной армией фактических правителей Ирана – аятолл. "Корпус" не подчиняется регулярной армии страны – проводит собственные военные и специальные операции, в том числе и зарубежные, финансирует и вооружает террористов из "Хезболлы", сотрудничает с другими, в том числе – российскими. КСИР имеет полную автономию, в состав "Корпуса" входят не только сухопутные войска, но и собственный флот, авиация, спецслужбы (силы "Аль-Кудс") и силы противовоздушной обороны (представители последних и осуществили запуск ракет 8 января 2020 года).

Такое положение вещей возникло после свержения монархии в Иране, в результате чего к власти пришли религиозные фундаменталисты во главе с шиитским лидером, аятоллой Хомейни. В стране были свернуты демократические реформы и был взят курс на противостояние с Западом. Напряжение длится уже много десятилетий, и очередное обострение произошло в начале 2020 года.

3 января в результате спецоперации США погиб глава "Аль-Кудс" Касем Сулеймани. Смерть чрезвычайно популярного в Иране военного спровоцировала настоящую истерию – местный режим нанес ракетные удары по военным объектам США в Ираке и ждал полномасштабного ответа Америки. Тем более, что его обещал в твиттере сам президент Трамп.

В этих условиях все военные силы Ирана – армия и КСИР – были приведены в боевую готовность. Знакомые с хорошо разрекламированным на Ближнем Востоке, высокотехнологичным оружием США и "накрученные" пропагандой, иранские военные в какой-то момент выдали желаемое за действительное и увидели в мирном украинском самолете военную цель (похоже, что по примеру терактов 11 сентября в США). Был отдан приказ операторам ПВО. За несколько мгновений в сторону самолета, который поднялся в небо с часовой задержкой, уже летели две ракеты. Их запустили без предупреждения. Фактически – у Boeing 737 не было никаких шансов.

Момент попадания иранской ракеты в украинский самолет:

Почему Иран хотел спихнуть ответственность на Украину

С самого начала Иран пытался скрыть факты и причины авиакатастрофы. Сначала официальные лица в Тегеране сообщили, что причиной трагедии стала неисправность самолета. Довольно быстро выяснилось, что самолет был проверен и не имел никаких проблем. Тогда иранцы предложили следующую версию – ошибка опытных украинских пилотов. Впоследствии уже сообщалось о возможном теракте.

Официальная версия сразу была подвергнута сомнению и раскритикована, в частности журналистами группы Bellingcat и их коллегами из других стран. Дело в том, что на фото и видео с частями самолета было видно, что Boeing 737 получил осколочные поражения. Кроме того, их оказалось немало – так бывает именно после обстрела и попадания ЗРК. Также эту версию подтвердили любительские видео, на которых был зафиксирован момент попадания снарядов в самолет.

Несмотря на многочисленные доказательства, иранская сторона долго не желала признавать свою вину. Также иранцы отказались передавать "черные ящики" самолета украинской стороне, а потом вообще объявили о потере записей.

Фактически Украина, как и в случае с российской атакой на самолет рейса MH17, снова имела дело с наглыми попытками другого государства скрыть свое преступление и избежать наказания за него.

Президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что его страна непричастна к авиакатастрофе, и фактически предложил таким образом украинским властям смириться.

Как должен был реагировать Президент Украины на катастрофу:

Что заставило Иран частично признать вину

Вполне возможно, что Ирану удалось бы избежать любой ответственности, если бы не мировое сообщество. Разведки Канады, США и Австралии предоставили неопровержимые доказательства запуска ракет иранцами.

Также было осуществлено дипломатическое давление на Иран – представители США, а также главы правительств Канады, Австралии и Великобритании призвали Иран не скрывать правду. Под давлением улик и под угрозой возможных санкций Тегеран взял вину за авиакатастрофу на себя утром 11 января – через три дня после трагедии.

Официальной причиной была названа "непреднамеренная человеческая ошибка при обнаружении летающего объекта". Таким образом государство Иран переложило вину с себя на "человеческий фактор" и объявило об "эксцессе исполнителя". Хотя весь мир убежден в совсем другом.

Почему в деле до сих пор не поставлена точка

После того, как Иран заставили признать свою вину – история не закончилась. Начались дипломатические игры и торги – Тегеран всеми силами затягивал время и буквально торговался в вопросах выплаты компенсаций семьям погибших. Иран долго отказывался выплачивать компенсацию МАУ, поскольку самолет был застрахован. Также иранцы долго не допускали иностранцев к "черным ящикам" и согласились передать их для анализа только Франции. Иран откровенно саботировал расследование и долго не предоставлял Украине документы следствия.

При этом, внутри страны гибель Boeing 737 преступлением не считают. Летом 2020 года почтенный иранский парламентарий – депутат парламента и член комиссии по вопросам законодательства и юстиции Хассан Норузи – публично заявил, что его страна имела полное право сбивать иностранный самолет.

Военные силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным. Учитывая, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей,

– цитирует Норузи Al Arabiya.

Таким образом Норузи заявил, что самолет МАУ был орудием возможного теракта, который США готовили против Ирана. В качестве доказательства депутат привел тот факт, что за неделю до прибытия в Тегеран украинский Boeing 737 был в Израиле.

Эти совершенно дикие заявления очень контрастируют с теми словами, которые говорят иранские дипломаты, чтобы успокоить мировое сообщество и усыпить внимание.

Когда руководство Ирана было поймано на откровенной лжи, Украина заняла жесткую позицию. Наше государство не удовлетворяют денежные выплаты, Украина требует наказания виновных, а также, чтобы Иран взял на себя международную ответственность за катастрофу. Именно с этим есть проблемы – Иран заявил, что якобы задержал непосредственных исполнителей, и они должны понести какое-то наказание, однако категорически не хочет признавать системную ошибку.

Только в июле 2020 года французские эксперты получили от иранской стороны "черные ящики", тогда же Иран пообещал выплатить семьям жертв компенсацию (в декабре был установлен ее размер – 150 000 долларов за каждого убитого), а в конце 2020 года Украина получила из Тегерана свой официальный отчет по авиакатастрофе.

Замглавы МИД Енин о текущем состоянии расследования авиакатастрофы:

Спустя год после катастрофы Иран так же настаивает на человеческой ошибке и не очень желает брать на себя ответственность, несмотря на обещания, которые давали украинским дипломатам. Так что до решения проблемы и точки в этом деле еще далеко.