На 18 з'їзді суддів 10 березня за своєю квотою обрали четвертого члена Вищої ради правосуддя. Ним стала суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Інна Плахтій.

Плахтій обрали членом ВРП на 4 роки. Суддя вже склала присягу. До речі, з'їзд транслювали онлайн.

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