На з'їзді суддів обрали четвертого члена Вищої ради правосуддя
На 18 з'їзді суддів 10 березня за своєю квотою обрали четвертого члена Вищої ради правосуддя. Ним стала суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Інна Плахтій.
Джерело:24 канал
Плахтій обрали членом ВРП на 4 роки. Суддя вже склала присягу. До речі, з'їзд транслювали онлайн.
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Чому голосували повторно
Річ у тім, що четвертого члена не змогли обрати з першого разу. Обидва кандидати отримали майже однакову кількість голосів: Олександр Панасюк – 83, Інна Плахтій – 84.
Тепер же більшість здобула Плахтій.
Кого ще обрали членами ВРП
- Болотіна Сергія Миколайовича – суддю Хмельницького апеляційного суду.
- Саліхова Віталія Валерійовича – суддю Київського апеляційного суду.
- Сухового Валерія Григоровича – суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.
Що відомо про з'їзд суддів
- З'їзд почався 9 березня у київському готелі "Президент".
- Зранку біля готелю вже протестували активісти. Вони заявляли, що обирати нових членів ВРП та суддю КСУ треба лише після зміни самих правил обрання. Крім того, на акцію прийшли прихильники засудженого активіста Сергія Стерненка.
- Попри протести, з'їзд має тривати протягом 2 днів.
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