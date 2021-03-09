Попри протести, на з’їзді суддів 9 березня обрали 3 членів Вищої ради правосуддя за квотою. Ці троє суддів вже прийняли присягу.

Планували обрати ще й четвертого члена Вищої ради правосуддя, але не вийшло. До теми Попри протести: в Києві розпочався з'їзд суддів – фото Кого обрали членами ВРП Болотіна Сергія Миколайовича – суддю Хмельницького апеляційного суду. За нього набрали 148 голосів.

Миколайовича – суддю Хмельницького апеляційного суду. За нього набрали 148 голосів. Саліхова Віталія Валерійовича – суддю Київського апеляційного суду, 151 голос.

Валерійовича – суддю Київського апеляційного суду, 151 голос. Сухового Валерія Григоровича – суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду, 147 голосів. Чому не обрали четвертого суддю Річ у тім, що кандидати Олександр Панасюк та Інна Плахтій набрали приблизно рівну кількість голосів. Панасюк – 83, Плахтій – 84. Відтак на з'їзді голосуватимуть повторно 10 березня. Що відомо про з'їзд 18 з'їзд стартував у київському готелі "Президент" вранці 9 березня.

Перед тим біля готелю протестували активісти. Вони заявляють, що обирати нових членів ВРП та суддю КСУ треба лише після зміни самих правил обрання.

Робота з'їзду суддів триватиме ще 2 дні. Мають намір обрати члена ВРП, судді Конституційного суду, а також переобрання Ради суддів України.