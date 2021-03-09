У київському готелі "Президент" 9 березня розпочався з'їзд суддів з усієї України. Раніше цю подію планували провести у Жовтневому палаці, однак місце змінили, щоб забезпечити працівників Феміди охороною.

Для безпеки навіть змінили час – судді прибули на півтори години раніше, аніж планували, щоб уникнути розголосу та спілкування з представниками громадськості. Однак зробити саме так не пощастило.

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Якою була мета події

Судді зібралися у Києві, щоб обрати 4 нових членів Вищої ради правосуддя та одного суддю Конституційного Суду за їхньою квотою. Однак громадськість обурилась такими діями, адже процедура стара, а кандидати й делегати "з душком".

Тут є аж 6 суддів Майдану, які в часи Революції Гідності ухвалювали несправедливі рішення та кидали активістів за ґрати. Тут є судді, які за вказівками Андрія Портнова позбавляли водійських прав учасників поїздки до Межигір'я,

– наголосила експертка Галина Чижик.

Посли G7 також відреагували на з'їзд

Висловили свою позицію щодо проведення з'їзду й посли "Великої сімки". Вони переконані, що його варто відкласти через кризу довіри до суддівської системи й провести за оновленою процедурою, яку пропишуть у новому законопроєкті.

Усе через те, що посади членів ВРП та судді Конституційного Суду не є пересічними.

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Наприклад, лише Вища рада правосуддя має право звільняти й призначати суддів, а також карати за дисциплінарні проступки. Водночас без їхньої згоди судді будуть недоторканими навіть для слідства. Саме тому вкрай важливо прописати прозорий процес відбору.

Судова реформа не відбудеться без перезавантаження ВРП, попри те, що вже є законопроєкт, у якому мовиться, як це зробити. Судді збираються і планують обрати 4 нових членів. Їм плювати на всі ці намагання щось змінити,

– розповів член правління фундації DEJURE Роман Маселко.



З'їзд суддів у Києві / Фото Анни Брикової для 24 каналу

Майже 300 суддів-делегатів таки відкрили з'їзд під охороною силовиків. Однак були й ті, хто голосував за його перенесення.

Заступник голови Ради суддів Вадим Бутенко вважає, що з'їзд суддів варто було відкласти. Водночас очільниця Верховного суду України Валентина Данішевська заявила, що це є конституційним обов'язком, тому не варто дослухатися до пропозицій порушувати закон.

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Перевірка кандидатів і до ВРП, і до КСУ здебільшого є формальністю, адже цікавить вік і досвід роботи. На 4 вакансії у Вищій раді правосуддя є майже 30 претендентів, а на посаду до Конституційного Суду – ще 7.

Для того, щоб "познайомитись" кандидату дають 3 хвилини на сцені для представлення, а потім їм можуть ставити запитання. Далі – таємне голосування.

Під час голосування можуть бути махінації

З'їзд у Києві загалом триватиме 3 дні. Окрім зазначених посад, делегати мають обрати ще й кандидатів у Раду суддів.

Однак з'являється багато інформації про махінації під суддівськими мантіями. Зокрема, мовиться про надання списків осіб, за яких треба віддати голос.