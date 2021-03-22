На сайті парламенту оприлюднили текст законопроєкту про місцевий референдум. Документ представили для національного обговорення.

Зазначається, що місцевий референдум є способом самостійного вирішення територіальною громадою питань місцевого значення. Виборці ухвалюватимуть рішення шляхом голосування.

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Предмет референдуму

Предметом місцевого референдуму може бути:

висловлення недовіри місцевій раді і (або) сільському, селищному, міському голові;

втрата чинності нормативно-правовим актом органу місцевого самоврядування або окремими його положеннями;

затвердження статуту територіальної громади або змін до нього;

затвердження програми розвитку територіальної громади або змін до неї;

інше питання місцевого значення, віднесене Конституцією та законами України до відання територіальної громади, її органів та посадових осіб.

На голосування не можуть виносити питання, які:

є предметом всеукраїнського референдуму;

суперечать положенням Конституції та законів України;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці;

спрямовані на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі.

Не можуть бути предметом і питання:

віднесені Конституцією та законами до компетенції інших органів публічної влади;

щодо реалізації окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих органам місцевого самоврядування законом (делеговані повноваження).

Насамкінець не можуть виносити на місцевий референдум питання місцевих бюджетів та тарифів на житлово-комунальні послуги.

Кому можна голосувати

На місцевому референдумі право голосу мають повнолітні громадяни України, виборча адреса якого віднесена до території громади, де проводиться референдум.

Не мають права голосувати:

військовослужбовці строкової служби;

українці, які проживають за кордоном;

недієздатні особи;

люди, які перебувають у місцях позбавлення волі.

Голосування на місцевому референдумі є таємним.

Контроль за волевиявленням забороняється. Членам комісій з місцевого референдуму, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, що дають можливість встановити зміст голосування конкретного виборця.

Призначення референдуму

Місцевий референдум призначає територіальна комісія з місцевого референдуму.

Місцевий референдум за ініціативою громади проголошує теркомісія з місцевого референдуму на вимогу не менш як 10% від загального числа виборців, виборча адреса яких віднесена до території відповідної громади.

Рішення, ухвалені на референдумі за ініціативою громади, розглядають відповідні органи місцевого самоврядування у порядку, передбаченому законом.

Ініціювання, призначення (проголошення) та проведення місцевого референдуму у разі введення воєнного або надзвичайного стану на всій території України або на території, де передбачається його проведення, а також протягом тридцяти днів після скасування воєнного чи надзвичайного стану, забороняється,

– йдеться у тексті закону.

Рішення референдуму за ініціативою громади щодо висловлення недовіри місцевій раді або сільському, селищному, міському голові має наслідком дострокове припинення повноважень відповідної ради або посадової особи.

Питання місцевого референдуму – це текст, яким викладається пропозиція, у формі питального речення, що пропонує виборцю чіткі відповіді "так" або "ні".

На місцевий референдум може виноситися тільки одне питання.

Витрати на референдум

Витрати на підготовку та проведення місцевого референдуму, ініційованого місцевою радою, здійснюються коштом місцевого бюджету та коштів фондів суб'єктів процесу місцевого референдуму.

Ініціативна група (у разі проведення референдуму за ініціативою громади), організація партії, громадська організація, що зареєстровані як прихильники чи опоненти питання місцевого референдуму відповідно до цього закону, для фінансування своєї агітації можуть утворити власний фонд.

Центральна виборча комісія розробляє методику визначення вартості витрат на підготовку та проведення місцевого референдуму. Враховується кількість зареєстрованих виборців у відповідній ОТГ та розмір мінімальної заробітної плати.

Сільська, селищна, міська територіальна комісія з місцевого референдуму відповідно до методики визначення вартості витрат на підготовку та проведення місцевого референдуму, визначає кожного року суму таких витрат на наступний рік та передає відповідні фінансові показники місцевій раді для включення до місцевого бюджету видатків на організацію та проведення місцевого референдуму,

– додали у документі.

Зверніть увагу! У січні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".



Деталі закону про референдум / Інфографіка 24 каналу