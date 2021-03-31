З'явилося відео моменту аварії потяга "Інтерсіті" під Запоріжжям

Швидкісний поїзд "Інтерсіті" №732 сполученням Київ – Запоріжжя зійшов з рейок 29 березня. У мережі з'явилося відео цього моменту, зняте у самому потязі.

Мовиться про кадри з реєстраторів, розташованих у кабінах машиніста. Таких у "Інтерсіті" дві – в головному і хвостовому вагонах.

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Аварія потяга під Запоріжжям: відео

"Інтерсіті", який їхав 29 березня з Києва до Запоріжжя, раптово зійшов з рейок. Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що станом на 18:18 30 березня вже всі вагони потяга підняли.

Тим часом у мережі з'явилося відео моменту аварії, зафільмоване з кабін машиністів, розташованих у хвості та голові поїзда.

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