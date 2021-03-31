З'явилося відео моменту аварії потяга "Інтерсіті" під Запоріжжям
Швидкісний поїзд "Інтерсіті" №732 сполученням Київ – Запоріжжя зійшов з рейок 29 березня. У мережі з'явилося відео цього моменту, зняте у самому потязі.
Джерело:телеграм "OneNews Украина"
Мовиться про кадри з реєстраторів, розташованих у кабінах машиніста. Таких у "Інтерсіті" дві – в головному і хвостовому вагонах.
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Аварія потяга під Запоріжжям: відео
"Інтерсіті", який їхав 29 березня з Києва до Запоріжжя, раптово зійшов з рейок. Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що станом на 18:18 30 березня вже всі вагони потяга підняли.
Тим часом у мережі з'явилося відео моменту аварії, зафільмоване з кабін машиністів, розташованих у хвості та голові поїзда.
Аварія "Інтерсіті": що сталося
- 29 березня за 50 кілометрів від Запоріжжя зійшли з рейок 6 з 9 вагонів потяга №732 "Інтерсіті" сполученням Київ – Запоріжжя. Їхали цим поїздом 88 пасажирів. На щастя, постраждалих через аварію немає.
- Укрзалізниця створила комісію, яка розслідує інцидент. Озвучили попередні причини: через пошкодження рейок машиністу довелося застосувати екстрене гальмування.
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