Весь 2 поверх вже був у вогні: з'явилось відео перших хвилин пожежі у Харкові
У мережі з'явилось відео перших хвилин пожежі у харківському будинку престарілих "Золотий вік", яка сталась 21 січня. В той момент на місце події тільки-но прибули пожежники.
Коли прибули пожежники, весь 2 поверх будинку був охоплений вогнем та густим димом. Відео опублікували у телеграм-каналі "Харьков 1854".
Важливо Пожежа у будинку престарілих у Харкові: все, що відомо – фото, відео
На ньому видно, як рятувальники вирушили до будівлі. Зазначили, що саме це відео показували президенту Володимиру Зеленському та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.
До речі, глава держави 22 січня прибув на місце трагедії.
Пожежа у Харкові: що треба знати
- Будинок престарілих на вулиці Нижня Гиївська загорівся 21 січня. Там жили 33 людей.
- На жаль, 15 людей загинули, ще 11 – постраждали. Наразі в лікарні перебувають 5 пенсіонерів.
- Лікування постраждалих та похорони загиблих оплатить міська влада.
- Попередня причина займання – необережне поводження з електрообігрівачами.
- Будинок працював незаконно, тож власника будинку, орендаря та його дружину, а також адміністратора вже затримали.
- В уряді створили Держкомісію для розслідування причин трагедії.
- Зеленський оголосив 23 січня загальнонаціональним трауром через пожежу. У Харкові траур триває 22 січня.
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