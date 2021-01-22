У мережі з'явилось відео перших хвилин пожежі у харківському будинку престарілих "Золотий вік", яка сталась 21 січня. В той момент на місце події тільки-но прибули пожежники.

Коли прибули пожежники, весь 2 поверх будинку був охоплений вогнем та густим димом. Відео опублікували у телеграм-каналі "Харьков 1854".

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На ньому видно, як рятувальники вирушили до будівлі. Зазначили, що саме це відео показували президенту Володимиру Зеленському та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

До речі, глава держави 22 січня прибув на місце трагедії.

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