Канадська розвідка оприлюднила секретний аудіозапис розмови, який свідчить про те, що збиття літака МАУ в Ірані могло бути навмисним. В українському МЗС пообіцяли з'ясувати, що насправді сталося тієї ночі.

Коментар заступника міністра закордонних справ України Євгенія Єніна оприлюднила пресслужба МЗС. Він наголосив, що відомство вже провело низку телефонних розмов щодо цих записів.

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Представники органів досудового розслідування та прокуратури, які контактують з колегами з Ірану, координуватимуть дослідження записів, аби встановити, чи вони є справжніми.

У наших слідчих та прокурорів є достатньо знання та досвіду роботу з перехопленнями. Розслідування збиття MH17 є яскравим цьому прикладом,

– запевнив дипломат.

Й підкреслив, що ключовим є відновлення справделивості. Україна та світ не дозволять, аби інтереси чи то нації, чи окремих громадян, були вищими за життя та права людини та систему безпеки польотів.

Коментар Євгенія Єніна: дивіться відео МЗС

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