Швидкість любить не тільки мама: з'явилися фото та відео з місця ДТП за участю Дубінського

Джерело:Bihus.info
Аварія, яка сталася зранку 1 березня за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського у Львівській області на трасі Київ-Чоп могла статися на чималій швидкості.
Журналісти проєкту Bihus.info оприлюднили фотографії з місця аварії позашляховиків Toyota та Jeep за участю одіозного нардепа.
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Дубінський на місці ДТП / Фото Bihus.info
Jeep після зустрічі з машиною Дубінського / Фото Bihus.info
За фактом аварії поліцейські відкрили провадження, та з'ясовуватимуть всі обставини ДТП та винних у неї.
Дивіться відео з місця аварії за участю нардепа Дубінського:
Олександр Дубінський був фактичним власником 17 елітних машин, більшість з яких записані на його маму. Коментуючи журналістам подібні статки родички, він запевняв, що "мама любить швидкість". Нещодавно, після потрапляння до санкційного списку США, нардеп виставив на продаж деякі з машин своєї колекції.