Швидкість любить не тільки мама: з'явилися фото та відео з місця ДТП за участю Дубінського

1 березня 2021 , 21:39
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Джерело:

Bihus.info

Аварія, яка сталася зранку 1 березня за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського у Львівській області на трасі Київ-Чоп могла статися на чималій швидкості.

Журналісти проєкту Bihus.info оприлюднили фотографії з місця аварії позашляховиків Toyota та Jeep за участю одіозного нардепа.

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Також до мережі потрапило відео із пошкодженими внаслідок ДТП автівками, яке зафіксував реєстратор одного з учасників руху.

Що відомо про ДТП з Land Cruiser Дубінського


Дубінський на місці ДТП / Фото Bihus.info

  • Позашляховик 2013 року випуску, за кермом якого перебував парламентар, за попередніми даними, вилетів на зустрічну смугу, по якій повертав "американець".
  • Toyota вдарила Jeep у ліву бокову частину, від чого на машині постраждалих з'явилася чимала вм'ятина.
  • Після зіткнення обидві чималенькі автівки відкинуло на кілька метрів.
  • За даними 24 каналу, внаслідок аварії ніхто не постраждав.


Jeep після зустрічі з машиною Дубінського / Фото Bihus.info

За фактом аварії поліцейські відкрили провадження, та з'ясовуватимуть всі обставини ДТП та винних у неї.

Дивіться відео з місця аварії за участю нардепа Дубінського:

Олександр Дубінський був фактичним власником 17 елітних машин, більшість з яких записані на його маму. Коментуючи журналістам подібні статки родички, він запевняв, що "мама любить швидкість". Нещодавно, після потрапляння до санкційного списку США, нардеп виставив на продаж деякі з машин своєї колекції.