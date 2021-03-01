Швидкість любить не тільки мама: з'явилися фото та відео з місця ДТП за участю Дубінського

Аварія, яка сталася зранку 1 березня за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського у Львівській області на трасі Київ-Чоп могла статися на чималій швидкості.

Журналісти проєкту Bihus.info оприлюднили фотографії з місця аварії позашляховиків Toyota та Jeep за участю одіозного нардепа.

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Також до мережі потрапило відео із пошкодженими внаслідок ДТП автівками, яке зафіксував реєстратор одного з учасників руху.

Що відомо про ДТП з Land Cruiser Дубінського



Дубінський на місці ДТП / Фото Bihus.info

Позашляховик 2013 року випуску, за кермом якого перебував парламентар, за попередніми даними, вилетів на зустрічну смугу, по якій повертав "американець".

Toyota вдарила Jeep у ліву бокову частину, від чого на машині постраждалих з'явилася чимала вм'ятина.

Після зіткнення обидві чималенькі автівки відкинуло на кілька метрів.

За даними 24 каналу, внаслідок аварії ніхто не постраждав.



Jeep після зустрічі з машиною Дубінського / Фото Bihus.info

За фактом аварії поліцейські відкрили провадження, та з'ясовуватимуть всі обставини ДТП та винних у неї.

Дивіться відео з місця аварії за участю нардепа Дубінського:

Олександр Дубінський був фактичним власником 17 елітних машин, більшість з яких записані на його маму. Коментуючи журналістам подібні статки родички, він запевняв, що "мама любить швидкість". Нещодавно, після потрапляння до санкційного списку США, нардеп виставив на продаж деякі з машин своєї колекції.