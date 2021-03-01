Швидкість любить не тільки мама: з'явилися фото та відео з місця ДТП за участю Дубінського
Аварія, яка сталася зранку 1 березня за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського у Львівській області на трасі Київ-Чоп могла статися на чималій швидкості.
Джерело:Bihus.info
Журналісти проєкту Bihus.info оприлюднили фотографії з місця аварії позашляховиків Toyota та Jeep за участю одіозного нардепа.
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Що відомо про ДТП з Land Cruiser Дубінського
Дубінський на місці ДТП / Фото Bihus.info
- Позашляховик 2013 року випуску, за кермом якого перебував парламентар, за попередніми даними, вилетів на зустрічну смугу, по якій повертав "американець".
- Toyota вдарила Jeep у ліву бокову частину, від чого на машині постраждалих з'явилася чимала вм'ятина.
- Після зіткнення обидві чималенькі автівки відкинуло на кілька метрів.
- За даними 24 каналу, внаслідок аварії ніхто не постраждав.
Jeep після зустрічі з машиною Дубінського / Фото Bihus.info
За фактом аварії поліцейські відкрили провадження, та з'ясовуватимуть всі обставини ДТП та винних у неї.
Дивіться відео з місця аварії за участю нардепа Дубінського:
Олександр Дубінський був фактичним власником 17 елітних машин, більшість з яких записані на його маму. Коментуючи журналістам подібні статки родички, він запевняв, що "мама любить швидкість". Нещодавно, після потрапляння до санкційного списку США, нардеп виставив на продаж деякі з машин своєї колекції.
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