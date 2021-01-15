Андрій Рюмін – зять Віктора Медведчука – обійняв посаду виконувача обов'язків генерального директора ПАТ "Росмережі". Це найбільша електромережна компанія на території Росії.

Ексгендиректор "Росмережей" Павло Лівінський достроково припинив свої повноваження. Про це повідомляє російський Інтерфакс.

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"Росмережі" є однією з найбільших електромережних компаній у світі.

Що відомо про кар'єру Рюміна

Свою кар'єру у "Росмережах" Рюмін почав як заступник Лівінського.

Згодом зять Медведчука обіймав посаду глави ПАТ "Росмережі Лененерго".

Окрім того, Рюмін займається бізнесом в інших сферах. У 2019 році зять Медведчука став бізнес-партнером московського забудовника Павла Тьо.

Рюмін також є співвласником ТОВ "Прайм-Інвес" – компанії, яка займається нерухомістю.

Зверніть увагу! З Іриною Медведчук Рюмін одружився ще у 2006 році. Тоді про нареченого майже ніхто нічого не знав. Було відомо тільки те, що він походить із професорської родини.