Скандальне відео, на якому майбутні поліціянтки танцюють під музику російського гурту "Воровайки", вже встигло поширитись мережею. Самі ж студентки за першому курсі приймають присяги. Відповідно, на них поширюється етика поліцейських.

Цю ситуацію прокоментував експерт групи з реформування органів правопорядку Євген Крапивін. В ефірі програми "Ти дивись!" на 24 каналі він розповів, що загрожує курсанткам.

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Про скандал з курсантками

За словами експерта, у соцмережі можна побачити й гірші речі. Втім, майбутні поліціянтки приймали присягу й на них поширюється все, що стосується етики та моралі правоохоронців.

Це пряма дорога до дисциплінарної відповідальності. Інша справа – для курсантів це не так суттєво. Я б не ототожнював це відео як зв'язок поліції з криміналом. Що важливіше, то немає потреби навчати людей протягом 5 років,

– сказав Крапивін.

Він наголосив, що поліція має набирати тих людей, які відповідають критеріям і мають професійні знання. Для цього не треба цілої системи.

"Скандалу не було б, якби це був би цивільний виш. Тоді ні в кого не виникло жодних питань до відео", – вважає фахівець.

Що загрожує курсанткам

Експерт пояcнив, що виганяти їх немає підстав. У статуті Нацполіції є догани, які поширюються на курсантів. Є окрема графа, у якій сказано, що до студентів можна застосувати лише догану або позачергові наряди, якщо вони живуть у казармі.