Звістка шокувала, – Ткаченко про наміри відкрити в Будинку профспілок покерний клуб

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обурився новиною про те, що в Будинку профспілок у Києві планують відкрити покерний клуб. Урядовець каже, що його відомство уже направило запит до Федерації профспілок України.

Джерело: телеграм-канал Олександра Ткаченка

Міністр наголошує, що трагічна пам'ять подій Революції Гідності має бути збережена та вшанована достойно.

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Звістка про те, що у Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, шокувала. У першу чергу як громадянина. У будівлі, де під час Революції Гідності був штаб Майдану. Там, де під час пожежі загинули люди,

– написав Ткаченко.

Мінкульт вимагає пояснень від Федерації профспілок

Мінкульт уже направив запит до Федерації профспілок України, аби там прояснили ситуацію. Якщо інформація, яку розповсюдили ЗМІ, підтвердиться, Ткаченко обіцяє робити все можливе, аби в будівлі не було жодних розважальних закладів.

У будівлі хочуть відкрити велике підпільне казино, – ЗМІ

Зазначимо, що новину про покерний клуб у Будівлі профспілок оприлюднили журналісти "Слідства. Інфо". Начебто підвал приміщення віддали в оренду ще у 2019 році. А угода розрахована на 10 років. Розслідувачам навіть вдалось потрапити всередину.



У Федерації профспілок та у Федерації спортивного покеру кажуть, що жодних ігор за гроші у будівлі не буде. Там лише проводитимуть спортивні турніри.

Будинок профспілок у Києві був штабом Майдану. Будівля майже вщент вигоріла під час подій 18 – 20 лютого 2014 року.