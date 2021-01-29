Звістка шокувала, – Ткаченко про наміри відкрити в Будинку профспілок покерний клуб

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обурився новиною про те, що в Будинку профспілок у Києві планують відкрити покерний клуб. Урядовець каже, що його відомство уже направило запит до Федерації профспілок України.
Джерело: телеграм-канал Олександра Ткаченка
Міністр наголошує, що трагічна пам'ять подій Революції Гідності має бути збережена та вшанована достойно.
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Звістка про те, що у Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, шокувала. У першу чергу як громадянина. У будівлі, де під час Революції Гідності був штаб Майдану. Там, де під час пожежі загинули люди,
– написав Ткаченко.
Мінкульт уже направив запит до Федерації профспілок України, аби там прояснили ситуацію. Якщо інформація, яку розповсюдили ЗМІ, підтвердиться, Ткаченко обіцяє робити все можливе, аби в будівлі не було жодних розважальних закладів.
Зазначимо, що новину про покерний клуб у Будівлі профспілок оприлюднили журналісти "Слідства. Інфо". Начебто підвал приміщення віддали в оренду ще у 2019 році. А угода розрахована на 10 років. Розслідувачам навіть вдалось потрапити всередину.
У Федерації профспілок та у Федерації спортивного покеру кажуть, що жодних ігор за гроші у будівлі не буде. Там лише проводитимуть спортивні турніри.