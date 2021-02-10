Між Міхеїлом Саакашвілі та послом України в Грузії Ігорем Долговим виник конфлікт через заяви експрезидента Грузії. У МЗС запевнили, що ці звинувачення є безпідставними та українські дипломати не будуть на них відволікатися.

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко сьогодні, 10 лютого 2021 року, надав офіційний коментар щодо попередніх заяв Саакашвілі.

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Звинувачення на адресу посла України в Грузії Ігоря Долгова не мають жодних доказів, крім емоцій обвинувача. Українська дипломатія не стане відволікатися на них і продовжить ефективно протидіяти російської гібридної агресії, мобілізувати світ на підтримку України, відкривати нові ринки для українських експортерів і успішно захищати права співвітчизників за кордоном, –

заявив Ніколенко в коментарі.

Чому виник конфлікт

Ніколенко ще раз застеріг українців, які є публічними особами, втриматись від закликів до акцій непокори в дружній іноземній державі Грузії. Він пояснив, що такі заклики можуть розцінити як втручання у внутрішні справи держави-партнера. За його словами, наша країна категорично проти такого роду втручань та дій на міжнародній арені, тому ніколи не вдаватиметься до них.

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МЗС про випадки, коли українцям за кордоном знадобився захист держави

Як приклад, спікер МЗС згадав нещодавній випадок, пов'язаний із необхідністю захисту українців в Грузії. 28 листопада ввечері в територіальних водах Грузії грузинські прикордонники взяли на абордаж українську яхту. На борту перебувало троє людей – громадяни України Володимир Дяченко та Юрій Хомич і громадянин Грузії Михайло Батурин. Вони провели майже 20 годин в очікуванні протоколу, згодом їх заарештували.

Це питання є серед основних пріоритетів роботи українського посольства в Тбілісі. Посольство провело численні зустрічі з представниками грузинської влади і керівництвом прокуратури, щоб домогтися їх звільнення. Консул нашого посольства допомогла забезпечити зв'язок затриманих українців з рідними, –

заявив Олег Ніколенко.

Він додав, що звинувачення на адресу МЗС України в бездіяльності в цій справі є необґрунтованими та вводять громадськість в оману. Українська держава не кине своїх громадян, тому дипломати докладуть якомога більше зусиль для звільнення яхтсменів.

У своїй заяві Ніколенко ще раз закликав органи влади Грузії до швидкого і неупередженого розгляду цієї справи. Також він попросив змінити запобіжний захід та звільнити громадян України.