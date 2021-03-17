Звільняти неправильно, просто не заважайте працювати, – очільник САП Грищук про Ситника

Максим Грищук виступив проти дострокового припинення повноважень директора НАБУ Артема Ситника. Таке рішення може зламати робочий процес, який тільки почали реалізовувати.

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Грищук прокоментував рішення Ради направити у Конституційний Суд законопроєкт щодо змін до Конституції. Мовиться про призначення і звільнення глав Національного антикорупційного бюро та Держбюро розслідувань.

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Це рішення Грищук назвав "трохи неправильним". Він зауважив, що саме зараз НАБУ почало демонструвати свою ефективність. Нарешті почали оголошувати вироки, нарешті є люди, які отримали реальні терміни ув'язнення.

Однак деякі люди "починають все ламати".

Виходить, комусь не потрібна наша робота? Якщо робота потрібна, то просто не заважайте працювати,

– зауважив Грищук.

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