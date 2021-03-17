Звільняти неправильно, просто не заважайте працювати, – очільник САП Грищук про Ситника
Максим Грищук виступив проти дострокового припинення повноважень директора НАБУ Артема Ситника. Таке рішення може зламати робочий процес, який тільки почали реалізовувати.
Джерело:"РБК-Україна"
Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Грищук прокоментував рішення Ради направити у Конституційний Суд законопроєкт щодо змін до Конституції. Мовиться про призначення і звільнення глав Національного антикорупційного бюро та Держбюро розслідувань.
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Це рішення Грищук назвав "трохи неправильним". Він зауважив, що саме зараз НАБУ почало демонструвати свою ефективність. Нарешті почали оголошувати вироки, нарешті є люди, які отримали реальні терміни ув'язнення.
Однак деякі люди "починають все ламати".
Виходить, комусь не потрібна наша робота? Якщо робота потрібна, то просто не заважайте працювати,
– зауважив Грищук.
Справа Ситника: головне
- Конституційний Суд України у 2021 році заявив, що Артем Ситник незаконно обіймає посаду глави НАБУ.
- Указ про призначення Ситника видав Петро Порошенко ще у 2015 році. У КСУ наполягають, що це перевищення повноважень Президента України. Призначити очільника НАБУ може лише Кабінет Міністрів України.
- Водночас ексгенеральний прокурор України Руслан Рябошапка розповів, що Ситник може залишитися на посаді очільника НАБУ щонайменше до 2022 року.
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