Українського військового Олександра Пупка, який перебував у полоні бойовиків, тримали у так званій "міліції" на окупованих територіях. До слова, бійця ООС звільнили 23 грудня.

Так, бійця тримали в одному з підрозділів "міліції" біля Слов'яносербська. Про це повідомили у командуванні 14-ї окремої бригади ЗСУ імені князя Романа Великого.

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До речі, наразі військовий – на підконтрольній території України. Однак невідомо, в якому він стані.

Обставини подій з'ясовують за допомогою службового розслідування.

Що цьому передувало

Бойовики заявили про затримання Пупка 17 грудня. Це сталось біля Слов'яносербська Луганської області. Окупанти стверджують, що допитували бійця.

В ООС підтвердили інформацію про зникнення бійця. Наразі невідомо, як військовий потрапив до бойовиків

Однак 23 грудня Пупка вдалось повернути з полону. Звільнення відбувалось за участі спостерігачів ОБСЄ.