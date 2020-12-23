Звільненого з полону українського військового тримали у так званій "міліції" бойовиків
Українського військового Олександра Пупка, який перебував у полоні бойовиків, тримали у так званій "міліції" на окупованих територіях. До слова, бійця ООС звільнили 23 грудня.
Так, бійця тримали в одному з підрозділів "міліції" біля Слов'яносербська. Про це повідомили у командуванні 14-ї окремої бригади ЗСУ імені князя Романа Великого.
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До речі, наразі військовий – на підконтрольній території України. Однак невідомо, в якому він стані.
Обставини подій з'ясовують за допомогою службового розслідування.
Що цьому передувало
- Бойовики заявили про затримання Пупка 17 грудня. Це сталось біля Слов'яносербська Луганської області. Окупанти стверджують, що допитували бійця.
- В ООС підтвердили інформацію про зникнення бійця. Наразі невідомо, як військовий потрапив до бойовиків
- Однак 23 грудня Пупка вдалось повернути з полону. Звільнення відбувалось за участі спостерігачів ОБСЄ.
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