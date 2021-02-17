Звільнення Ситника: з'явився текст законопроєкту

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про звільнення керівника НАБУ Артема Ситника. Згідно з документом повноваження директора Бюро виконуватиме перший заступник.

Передбачається, що у разі звільнення Артема Ситника його повноваження виконуватиме його перший заступник Гізо Углава. Про це йдеться у тексті проєкту закону, оприлюдненому на сайті парламенту.

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До прикінцевих та перехідних положень закону про НАБУ пропонується внести норму про те, що особа, яка за станом на день набрання чинності цих змін обіймає посаду першого заступника голови НАБУ, здійснює повноваження директора до моменту призначення нового, згідно з процедурою, визначеною в цьому законі.

У листопаді 2020 року президент Зеленський запевнив послів G7 , що гарантує збереження посади директора НАБУ Артемом Ситником, попри рішення Конституційного суду.

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що законопроєкт передбачає звільнення Артема Ситника з посади директора НАБУ та вводить новий механізм призначення очільника бюро.

Наслідки для України

У Центрі протидії корупції зауважили, що законопроєкт з'явився після невдалих переговорів з МВФ. Зауважимо, що місія Фонду в Україні завершилася. Про перегляд програми щодо виділення траншів домовитися не вдалося.

Ручні процедури для обрання нового директора також зруйнують співпрацю як з ЄС, так і зі США. Адже це прямо суперечить тому, що вимагають від України,

– підсумували у ЦПК.

Це важливо! Саме у меморандумах з МВФ мовилося про створення НАБУ та забезпечення його незалежності. Якщо ці домовленості будуть порушені, є ризик для співпраці з Фондом.