Зв'язок між провалом вакцинації та звільненням Ситника – очевидний, – Устінова

Кабінет Міністрів 15 лютого передав у Раду законопроєкт, який передбачає звільнення директора Антикорупційного бюро Артема Ситника. Відповідний документ з'явився таємно на позачерговому засіданні уряду саме тоді, коли НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо зриву закупівлі вакцин.

Про це розповіла нардепка від фракції "Голос" Олександра Устінова. І додала, що Офіс Президента точно знав про це. Адже без зеленого світла ОП Кабмін не міг затвердити такий законопроєкт.

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"Зв'язок між провалом вакцинації та звільненням Ситника – очевидний", – наголосила депутатка.

Устінова: Розігрують сценарій, що Україні не потрібна західна допомога

З'явилася інформація про те, що Міжнародний валютний фонд найближчим часом не збирається давати України черговий транш.

Олександра Устінова зауважила, що Офіс Президента ніяк не відреагував на цю ситуацію. Водночас міністр юстиції Денис Малюська та голова профільного комітету Данило Гетманцев написали у соцмережах, що нібито Україні взагалі не потрібні гроші МВФ.

"А наближений радник з економічних питань Милованов взагалі сказав, що МВФ "обкакався". У цивілізованій країні такій людині взагалі закрили б доступ до будь-яких каналів комунікації. Адже це пряма образа наших міжнародних партнерів", – наголосила депутатка.

За її словами, зараз влада починає розігрувати сценарій, за яким Україні начебто не потрібна західна допомога.

Зараз Зеленському доведеться обирати. Якщо він справді хоче звільнити директора НАБУ, провести конкурс і поставити свою людину – це буде хрест на будь-якій співпраці з міжнародними партнерами, без яких зараз Україна не виживе,

– прокоментувала парламентарка.

І додала, що звільнення директора Антикорупційного бюро вплине на співпраці України не лише з МВФ.

Мовиться про те, що вакцини, якими збираються щепити українці, теж мають надійти від наших західних партнерів. Відтак зараз йдеться про допомогу в усіх сферах: від надання Україні зброї і фінансування розвитку армії до вакцинації.

Хто винен у провальній кампанії з вакцинації проти COVID-19

Голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що звільнити Ситника нібито вирішив Володимир Зеленський. Мовляв, так президент відреагував на те, що НАБУ відкрило кримінальну справу через зловживання під час закупівлі вакцини проти коронавірусу.

Українців мали розпочати вакцинувати від коронавірусу 15 січня. Однак очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що кампанія з вакцинація відтерміновується.

На думку Олександри Устінової, в провалі кампанії з вакцинації винні міністр охорони здоров'я та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Вона пригадала, що в середині червня президент дав доручення прем'єру та віцепрем'єру почати пермовини з фармцевтичними компаніями щодо поставок вакцини в Україні. Однак в цей час вже всі країни проводили переговори.

Степанов кожен місяць запевняв, що Україна веде перемовини з фармацевтичними компаніями. Але в лютому ми побачили заяву директора Pfizer, який сказав, що з ними ніхто досі нічого не вів,

– розповіла депутатка.

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За словами нардепки, зараз Україна фактично буде вигрібати всі залишки вакцин. Адже на тлі скандалів, які кояться в Україні, багато фармацевтичних компаній не захочуть з нами навіть вести перемовини.



5 етапів вакцинації в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу