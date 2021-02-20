Чи справді Зеленський вимагав звільнити Ситника: відверте інтерв'ю міністра юстиції Малюська

Кабмін розглянув і передав до Верховної Ради законопроєкт про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Подейкують, що це особисте рішення президента Володимира Зеленського. Так він нібито відреагував на розслідування щодо закупівлі вакцин від COVID-19.

Які міжнародні організації просять звільнити Артема Ситника та чи тиснув Володимир Зеленський на Дениса Малюську – дізнайтесь в інтерв'ю з міністром юстиції у програмі "Перехресний допит".

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Чому Ситника звільняють

Як так сталось, що Європарламент оприлюднює резолюцію і зразу йдеться про звільнення очільника НАБУ Артема Ситника?

Цей законопроєкт розроблений з метою належної незалежності НАБУ. Статус НАБУ і його очільника дуже хиткий. Це визнають усі міжнародні організації і фахівці. Перед нами стоїть завдання цей статус якось нормалізувати. Для того, щоб ми мали нормального очільника НАБУ, нам треба запустити конкурс. Бажано, ще восени. Для того, щоб процедура добору запустилась, нам треба, щоб її прийняв парламент.

Денис Малюська / Фото 24 каналу

Було багато спроб таку процедуру створити, щоб наступний претендент був таким ж відданим, як Артем Ситник. Відповідно, цинічно вирішили це робити через парламент. Однак, залишивши таку "морквину" для тих, хто не любить Артема Ситника, це припинення його повноважень відразу після прийняття цього закону. За нашими підрахунками, він має бути на "ура" прийнятий.

Ви сказали, що статус Артема Ситника "в очах міжнародних організацій є хитким". Це в очах яких організацій?

Багатьох і більшість експертів влаштовує робота Артема Ситника, але дехто боїться, бо бачить певні ризики.

Якщо відверто, то останніх пів року я був зайнятий тим, що розсилав листи посольствам, зокрема послам G7, в міжнародні організації з тим, що ми не бачимо проблем в тому, що Ситник залишається на посаді юридичних наслідків для кримінальних проваджень, які веде НАБУ. На жаль, аргумент не спрацював, тому що ризики залишились. На ці ризики нам вказує Міжнародний валютний фонд.

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Мовиться про 2 рішення, які фіксують неконституційність призначення Ситника й про ухвалу Окружного суду, про те, що його слід виключити з реєстру юридичних осіб, як директора НАБУ. Справді, Ситника хитають і хитають дуже сильно, це ставить під сумнів його репутацію.

Хто хитає? Статус Ситника хитає Окружний адмінсуд Києва і Конституційний суд України – 2 скандальні суди в Україні, які відомі своїми рішеннями на підтримку корупціонерів. Тоді ви допомагаєте цій корупційній еліті?

Я рятую НАБУ і його директора від корумпованої еліти, яка намагається знищити незалежну інституцію НАБУ і перетворити його на кишеньковий орган, яким можна потім керувати. Артем Ситник буде вимушений залишити посаду, бо термін його повноважень закінчується.

Зараз мова йде про торги: кілька місяців повноваження Ситника в обмін на гарний закон, який за інших умов не пройде голосування. Якщо є закон, який пройде голосування і без звільнення Ситника – будь ласка. Таких законопроєктів є безліч в парламентів, але жоден не дійшов до першого питання.



Артем Ситник / Фото пресслужби НАБУ

Тут питання ще до однієї норми, на яку звернув увагу керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Протягом проходження відбору нового директора НАБУ, повноваження директора виконуватиме перший заступник, тобто у нас фактично виходить 2 директори – один виконувач обов'язків Гізо Углава, інший – Артем Ситник, повноваження якого не припинились.

2 юристи – 3 думки. Ми почули думку Шабуніна, що норму завжди можна читати по-різному. Ми завжди наголошували, що це не фінальна версія законопроєкту, ми ще в переговорах з МВФ. І вони, і представники інших організацій вже надали гарні, цікаві пропозиції, які покращать документ. Ми відкоригуємо і цю норму, щоб забезпечити незалежність НАБУ надалі і прозору процедуру зараз.

Про процедуру відбору нового директора НАБУ

Розкажіть про ту процедуру, яка пропонується законопроєктом, який ви, до речі, з "Голосу" внесли на засідання Кабміну, просто в кращих традиціях "Партії регіонів". Як там буде прописана процедура добору нового керівника НАБУ?

Одразу, з "Голосу" – міф, в реальності законопроєкт був погоджений в понеділок, розроблений і розісланий на органи влади для погодження – в четвер. В п'ятницю він потрапив в секретаріат Кабміну і в нормальній процедурі був погоджений Кабміном в понеділок.

Текст законопроєкту існував за місяць до його реєстрації. Цей текст давно обговорювався, він не відомий широкому загалу, але сама ця конструкція: виконуючий обов'язки, новий незалежний директор і прозора процедура добору після набрання чинності закону – це концепт, який обговорюємо одразу після новорічних свят. Ми над текстом вели дискусії.

Щодо процедури відбору. Вона точно буде змінена до прийняття. В нас є 2 великих обмеження:

президент не може брати участь в доборі – це рішення Конституційного Суду;

парламент не може брати участь – теж є рішення КСУ.

Нам потрібен хтось не корумпований та незалежний, хто буде формувати склад комісії з добору. В ідеалі це були б, безумовно, якісь доброчесні марсіани. Тоді не буде конфлікту інтересів, в них не буде зацікавленості в директорі НАБУ і вони могли б рентгеном проаналізувати наміри усіх кандидатів і спрогнозувати їх подальшу поведінку. На жаль, марсіан ми не знайшли, тому довелось шукати через органи влади.

Дивіться повне інтерв'ю з Денисом Малюською на 24 каналі:

Артем Ситник був обраний комісією, в яку не входив жоден представник міжнародних організацій-донорів, і конкурс був достатньо прозорим і ефективним. Ми робимо крок вперед.

На відміну від цих ретроградів, які не допускали міжнародників до участі в конкурсі, ми одразу ж запропонували їм формувати третину комісії. Інші 2/3 комісії – не означає, що це будуть старі корумповані українські еліти, там теж мають бути прозорі, зрозумілі люди з гарною репутацією. Можуть бути й іноземні експерти, чому б і ні? Ми про прозорість конкурсу дбаємо і робимо це краще, ніж стара редакція закону про НАБУ, яка визнана неконституційною.



Малюська: "Для відбору нового директора НАБУ марсіан ми не знайшли" / Фото 24 каналу

До речі, в чому історія цього закону? Ця конституційність була запрограмована. Це не те, що корумпований Конституційний Суд раптом визнав норми положення цього закону неконституційними. Історично багато-багато років Конституційний Суд у своїх рішенням писав, що президент має лише ті повноваження, які є в Конституції. Все, що не згадано в Конституції – визнаватимуть неконституційним.

Не дивлячись на все це, в НАБУ прописали головну роль президента. Для чого це все? Це підвішує статус керівника НАБУ, адже рано чи пізно можна було добігти до КСУ і поламати всю історію з незалежністю НАБУ. Це була міна уповільненої дії, внесена у закон про НАБУ історично.

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Зараз ми це намагаємось оминути. Шукали марсіан – не знайшли. Натомість знайшли РНБО, Кабмін та іноземних експертів. Працюємо далі, щоб робити цей механізм ще кращим. Думаю, ми його знайдемо.

Двома своїми рішеннями КСУ визнав неконституційним указ про призначення Ситника у частині участі президента. Водночас Олександр Корнієнко сказав, що є подання 240 депутатів – ми розуміємо хто це – щоб внести зміни до Конституції. Цей шлях довший, але правильніший. Цим шляхом президенту надається право призначати директора НАБУ. Тут питання – як це працює? Ми хочемо тепер це право прописати у Конституції?

Хотіли, хочемо. Можливо, це вдасться колись реалізувати і повернути механізм, який існував до рішення КСУ. Однак це складно, довго і вже немає часу. Процедуру конкурсу потрібно вже запускати і ми точно не вписуємось в належні строки, якщо будемо очікувати на зміни в Конституції.

Не говорячи вже про те, що немає певності, чи буде потрібна кількість голосів у парламенті. Відповідно обраний шлях простіший: ввести в рамки Конституції і функціонування НАБУ, і процедуру добору. КСУ поставив рамки:

це має бути орган виконавчої влади;

в доборі не має брати участь президент і Верховна Рада.

Нам доводиться працювати у таких складних умовах пошуку марсіан або ж чесних землян.

Про політичне рішення щодо Ситника

Ви говорите, що вже місяць триває активна робота над законопроєктом. Щойно у нас виплили справи щодо очільника МОЗ, щойно виплила справа щодо Олега Татарова, і з'явилась необхідність звільнити очільника НАБУ. В іншому своєму інтерв'ю ви говорите, що це рішення – політичне…

Безумовно, політичне.

Хто про нього попросив?

Політичне рішення, викликане необхідністю хоч якось пропхати законопроєкт щодо НАБУ. Це політика. Дуже багато хто не полюбляє Артема Ситника і готовий проголосувати за законопроєкт, якщо там буде норма про припинення його повноважень.

Хтось готовий проголосувати, адже вважає, що ми не повинні в законі цементувати статус Ситника, якщо він обраний неконституційним шляхом. Тобто, парламент має проголосувати за неконституційно обрану посадову особу, не маючи на це повноважень.

НАБУ відкрило справу щодо закупівлі вакцини проти коронавірусу . 16 лютого антикорупційне бюро просило МОЗ надати всю інформацію щодо проведених перемовин із виробниками вакцин проти COVID-19. За словами міністра Максима Степанова, подібні розслідування негативно впливають на імідж країни.

Процедуру добору ж Ситник не пройшов – тут є певна аргументація. Чи її чесно наводять, чи маніпулюють, приховуючи суб'єктивні вподобання – не знаю. Для мене це не принципово, в мене є завдання – зробити закон гарним, якісним і зробити подальший термін майбутнього директора НАБУ успішнішим, ніж строк Артема Ситника.

"Дзеркало тижня" стверджує, що нещодавно відбулась розмова Зеленського з Ситником, де останнього наполегливо просили не відкривати справу щодо Степанова. З нашого боку це виглядає так, ніби Ситник – жертва олігархів, які управляють депутатами. Мовляв, ми вам пожертвуємо Ситника, а ви нам дозволите голосувати за ті законопроєкти, за які нам потрібно.

Це вже історія про те, хто стоїть за депутатом. Це історія для більшої дискусії, я тут не найбільший фахівець. Я за своє життя пропрацював аж цілий 1 день депутатом і не встиг розібратися. Мені сподобалось насправді, я б ще тиждень працював, щоб розібратись з механізмами, але не так склалося, як гадалося.

Про розмову з Володимиром Зеленським

На вас тиснув хтось, зокрема президент, щоб внести законопроєкт щодо звільнення Ситника з посади НАБУ?

З президентом я цей механізм обговорював ще приблизно 12 – 15 січня. Ми говорили про опції, які потрібно виконати згідно з вимогами Міжнародного валютного фонду. Це була нарада щодо МВФ і щодо найпроблемніших питань. На ній найбільше обговорювали НАБУ, адже потрібно ухвалювати відповідні політичні рішення.

До цього ми з президентом узгодили позицію щодо законопроєкту, зареєстрованого в листопаді. В документі було написано, що НАБУ створюється відповідно до закону, а не президентом. А Ситник залишається директором до того часу, поки не оберуть нового керівника.

Це президента влаштувало. І за його погодженням Кабмін вніс такий законопроєкт і зареєстрував у парламенті. Не спрацювало. В січні була інша нарада щодо МВФ. Президент мав план А – він розраховував на зміни в Конституції. Але ми "не вписувались" зі строками.

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Серед учасників зустрічі погодили інший переговорний підхід – зокрема той законопроєкт, який зареєстрували раніше.

Тоді цей законопроєкт погодили з МВФ. За цей час внесли кілька змін. Якщо і була якась емоційна історія, непорозуміння між президентом і Ситником, то я точно не учасник цих розмов. Запитайте в Ситника, йому видніше.

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