Апеляційний суд в Мілані повністю виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа. Вони обґрунтували своє рішення. Йдеться про відсутність складу злочину.

Крім цього, не було доказів його причетності до факту загибелі італійця і росіянина на Донбасі 6 років тому. Про це йдеться у мотиваційній частині вердикту суду, повідомляє "Радіо Свобода".

До теми Скільки українців дипломати допомогли звільнити у 2020 році

У липні 2019 року суд Італії засудив Марків до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до загибелі на Донбасі італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова.

Та суд зазначив, що не виявив доказів, що підсудний Марків зі співслужбовцями був співучасником в інкримінованому йому злочині.

Неможливо стверджувати, що Марків свідомо сприяв фактам, у яких його звинувачують, допомагаючи іншим військовослужбовцям, які несли службу на той момент на горі (Карачун – 24 канал),

– вважають судді другої інстанції.

Тому і ухвалили виправдальний вирок через відсутність складу злочину.

Зверніть увагу! На початку листопада 2020 апеляційний суд Мілана зняв усі звинувачення з бійця Національної гвардії Віталія Марківа. Після 3 років за ґратами він вийшов на волю.

Однак суд у Мілані підтвердив відповідальність України за "атаку на цивільних" – групу іноземних репортерів. Суд другої інстанції вважає, що командування українських збройних сил видало неправомірний наказ своїм підлеглим. Цим вони порушили міжнародну конвенцію про захист цивільних на війні.

Звинувачення захисту

Водночас суд у Мілані визнав неправдивими та непридатними свідчення від сторони захисту — 5 командирів Національної гвардії й 4 військовослужбовців. Присяжні вважають, що українських військових слід було заслухати не як свідків, а як підозрюваних.

Мілан відкинув прохання захисту про долучення нових доказів на стадії апеляції.

Справа Віталія Марківа: коротко

У 2019 році суд в італійському місті Павія засудив до 24 років ув'язнення бійця Нацгвардії України Віталія Марківа.

Українця визнали винним в загибелі італійського фотографа Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова під Слов'янськом на Донбасі у 2014 році.

Більшість доказів нібито винуватості Марківа в суді були від російських пропагандистів.

3 листопада Апеляційний суд Мілана провів завершальне засідання у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Його повністю виправдали.

4 листопада літак з нацгвардійцем приземлився в Україні.