Звільнення Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО вирішив прокоментувати речник ТКГ Олексій Арестович. Він заявив, що Кривонос є свідком, "якщо не соратником організаторів державного перевороту" у 2017 році. Ба більше – рішення про його звільнення ухвалили раніше.

Мовляв, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов ще кілька місяців тому ухвалив таке рішення. Про це Арестович написав на власній фейсбук-сторінці.

Важливо Кривоноса звільнили з посади заступника секретаря РНБО

"На своїй новій посаді він себе не проявив. Кривонос провалив підготовку законопроєкту про територіальну оборону, був відсторонений з позиції керівника робочої групи з підготовки закону і замінений генерал-полковником Ковалем. Після цього почав інтригувати проти нового закону, порушуючи поняття офіцерської честі, зайнявся організацією політичної кампанії, спрямованої на дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України", – написав Арестович.

Також речник і радник з питань інформполітики ТКГ додав, що Кривонос проходить свідком у справі про "спробу організації державного перевороту" в Україні у 2017 році.

Правоохоронним органам України належить ще визначити, в рамках кримінальної справи про спробу організації державного перевороту в 2017 році, за яким Сергій Кривонос проходить "свідком", чи був він там свідком або соратником організаторів?

– уїдливо додав він.

Скандальні слова Кривоноса про Арестовича і Зеленського

Зауважимо, що фактично перед самим звільненням Кривонос зробив кілька гучних заяв стосовно Арестовича, а також жорстко прокоментував висловлювання президента про масштабну війну.

Дивіться також Сергія Кривоноса звільнили з РНБО: що про нього відомо

Так, Арестовича Кривонос назвав "маніпулятором чистої води" та заявив, що у листопаді 2018 року він завів на мінне поле групу снайперів з Десни, де 2 загинули, а 3 були тяжко поранені. Ці слова речник ТКГ спростовує.

А ось критична заява у бік президента стосується нещодавніх слів зеленського, сказаних в інтерв’ю. Зеленський заявив, що при повномасштабному наступі Росії, буде "велика війна". Тоді, за переконанням президента, доведеться мобілізувати всіх: і чоловіків, і жінок.

Кривонос розкритикував такі припущення. Він заявив, що реалізувати це буде практично не можливо. Крім того, за словами генерала, перед мобілізацією людей потрібно навчити, адже "ми не м'ясом воюємо".