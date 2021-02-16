Чому Кабмін має звільнити Коболєва та інших керівників Нафтогазу: Вітренко назвав причини

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко підтвердив, що він звертався до Кабінету Міністрів із проханням розглянути зміну керівництва Нафтогазу. Сьогодні державну нафтогазову компанію очолює Андрій Коболєв.

Вітренко зауважив, що його звернення до Кабміну стало результатом доручення прем'єр-міністра проаналізувати невиконання плану зі збільшення внутрішнього газовидобутку.

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Деталі заяви Вітренка

Тимчасовий очільник Міненерго нагадав, що Держаудитслужба перевіряла Нафтогаз наприкінці 2020 року. Натомість план видобутку, який показує падіння, а не збільшення, лише нещодавно надійшов до очолюваного ним відомства.

Вітренко зауважив, що на виявлені Держаудитслужбою порушення в Нафтогазі та невиконання плану щодо збільшення видобутку слід ухвалити відповідні кадрові рішення.

Також ми як орган, який формує державну політику в енергетиці, показали і відзначили, що Нафтогаз не виконує національного завдання щодо збільшення видобутку власного газу – замість збільшення видобутку, він зменшує,

– додав Вітренко.

Керівник Міненерго наголосив, що Нафтогаз має наглядову раду, яка мала б за цим стежити. Але, на жаль, вона неефективно за цим спостерігала, тому має бути ухвалено відповідні рішення.

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Що цьому передувало

Напередодні ЗМІ повідомили, що Вітренко запропонував прем'єру Денису Шмигалю змінити керівництво Нафтогазу, яким керує Андрій Коболєв. Також він запропонував припинити контракти з членами наглядової ради компанії.

У листі очільнику Кабміну Вітренко назвав низку причин для такого рішення:

невиконання показників з видобутку газу;

плани скоротити показники видобутку газу в майбутньому;

результати ревізії фінансово-господарської діяльності Нафтогазу.

Звільнити голову Нафтогазу може тільки наглядова рада компанії. Цей орган складається з 5 членів. Водночас збори акціонерів (Кабінет Міністрів) можуть достроково припинити повноваження наглядової ради або її окремих членів, а також призначити нових.