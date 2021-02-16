Чому Кабмін має звільнити Коболєва та інших керівників Нафтогазу: Вітренко назвав причини
Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко підтвердив, що він звертався до Кабінету Міністрів із проханням розглянути зміну керівництва Нафтогазу. Сьогодні державну нафтогазову компанію очолює Андрій Коболєв.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Вітренко зауважив, що його звернення до Кабміну стало результатом доручення прем'єр-міністра проаналізувати невиконання плану зі збільшення внутрішнього газовидобутку.
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Деталі заяви Вітренка
Тимчасовий очільник Міненерго нагадав, що Держаудитслужба перевіряла Нафтогаз наприкінці 2020 року. Натомість план видобутку, який показує падіння, а не збільшення, лише нещодавно надійшов до очолюваного ним відомства.
Вітренко зауважив, що на виявлені Держаудитслужбою порушення в Нафтогазі та невиконання плану щодо збільшення видобутку слід ухвалити відповідні кадрові рішення.
Також ми як орган, який формує державну політику в енергетиці, показали і відзначили, що Нафтогаз не виконує національного завдання щодо збільшення видобутку власного газу – замість збільшення видобутку, він зменшує,
– додав Вітренко.
Керівник Міненерго наголосив, що Нафтогаз має наглядову раду, яка мала б за цим стежити. Але, на жаль, вона неефективно за цим спостерігала, тому має бути ухвалено відповідні рішення.
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Що цьому передувало
Напередодні ЗМІ повідомили, що Вітренко запропонував прем'єру Денису Шмигалю змінити керівництво Нафтогазу, яким керує Андрій Коболєв. Також він запропонував припинити контракти з членами наглядової ради компанії.
У листі очільнику Кабміну Вітренко назвав низку причин для такого рішення:
- невиконання показників з видобутку газу;
- плани скоротити показники видобутку газу в майбутньому;
- результати ревізії фінансово-господарської діяльності Нафтогазу.
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