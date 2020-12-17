Справу проти заступника голови Офісу Президента Олега Татарова, якого підозрюють в корупції, вирішили забрати в Антикорупційного бюро і передати до Держбюро розслідувань. Таке рішення виніс суддя Печерського суду Сергій Вовк. Однак це вже другий поворот у справі Татарова, який вказує на те, що її намагаються "злити".

У НАБУ запевнили, що відповідні дії суперечать закону. Адже злочини, віднесені до підслідності НАБУ, може розслідувати лише НАБУ. Детальніше про справу щодо заступника ОП – у сюжеті 24 каналу.

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Нещодавно генпрокурорка Ірина Венедіктова раптово замінила прокурорів у справі, які збирались вручити йому підозру. Наразі підозру вже третій тиждень ніхто не підписує.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін зауважив, що своєму рішенні генпрокурорка написала "через особливу складність провадження".

Це незаконне рішення, його не можна оскаржити по КПК – до підготовчого засідання, після передачі справи в суд. І от ця дія Венедіктової дасть Татарову можливість поховати справу в суді,

– сказав Шабунін.

Невдоволення суспільства

Водночас Олег Татаров залишається працювати в Офісі Президента і навіть не думає про звільнення, розповів 24 каналу високопосадовець, який спілкувався з ним особисто. Днями заступник голови ОП взявся реформувати Криминально-процесуальний кодекс.

Офіс Володимира Зеленського також відмовчується і не вживає ніяких дій щодо заступника Андрія Єрмака. Пожертвувати ним Банкова може лише за однієї умови – якщо в суспільстві буде зростати невдоволення відповідною персоною, вважає політолог Володимир Фесенко.

Він зауважив, якщо протягом новорічних свят не буде відповідного резонансу, то Татаров може й залишитись працювати далі. Однак якщо для Татарова конфлікт продовжиться – питання його звільнення буде на часі.



ОП не вживає ніяких дій щодо заступника Андрія Єрмака / Фото president.gov.ua

Чому не звільняють Татарова

На посаду заступника голови Офісу Президента Татарова взяли не просто так, сказав журналіст Юрій Бутусов. Попри токсичне минуле Татарова, в нього залишилось багато зв'язків в МВС, СБУ та інших силових структурах. Завдяки цьому, він є ефективним адміністратором, який може швидко розв'язувати складні питання.

На Татарова зав'язаний великий обсяг повноважень, зв'язків з олігархами та з іншими "рішалами", які важливі для президента Зеленського. На яких грунтується його система впливу,

– сказав Бутусов.

Журналіст додав, що "вони не хочуть будувати інститути, вони хочуть, щоб була людина, яка телефоном розв'язує всі питання". Водночас деякі аналітики переконані, що навіть у випадку того, якщо під тиском суспільства Татаров полишить посаду, покарання він навряд чи понесе.



Татаров навряд чи понесе покарання / Фото hromadske.radio

Зокрема завдяки генпрокурорці, яка вочевидь його захищає, та зв'язками у силових структурах – особливо, якщо справу у Антикорупційного бюро остаточно відберуть. Поки що НАБУ це рішення Печерського суду оскаржує.