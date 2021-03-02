У Верховній Раді готуються звільнити директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Там вже почали збирати підписи за проведення позачергової сесії у четвер. Журналістка 24 каналу розкритикувала такі дії нардепів.

Збирає підписи депутат від "Слуги народу" Артем Дмитрук. Про це розповіла журналістка Тетяна Кругова.

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Візит європейських партнерів

Вона наголосила, що все це відбувається в той час, коли до України з візитом приїхав президент Європейської ради Шарль Мішель. Він пробуде в Україні всього 2 дні, але навіть поїде на передову.

Звільнити директора НАБУ якраз під час його візиту, це все одно, що наплювати на наших європейських партнерів. Саме вони роками вимагають від нашої влади залишити у спокої Ситника раз і назавжди,

– наголосила Кругова.

Журналістка зазначила, що кожна наступна українська влада намагається "замінити Ситника на більш залежну і ручну "свою" людину".

Традиція звільняти Ситника

"Нападки на Національне антикорупційне бюро України – це вже норма. Відколи створили цей орган, я не пам'ятаю такого, щоб хтось не хотів звільнити Ситника", – зазначила вона. За її словами, нардепам було б зручно, щоб "своя" людина на місці очільника НАБУ "в ручному режимі відкривала і закривала справи".

Змінюються президенти, парламенти і уряди, але тільки одне залишається незмінним – кожен хоче поставити директором НАБУ якусь свою "Венедіктову",

– заявила Тетяна Кругова.

Вона наголосила, що суть НАБУ у тому, що це незалежний орган, який шукає корупціонерів і серед депутатів, і серед топових чиновників, і серед олігархів. Тому прихильності до партій, політиків і конкретних людей тут бути не може.

Як звільнити Ситника

На думку Кругової, деякі депутати не знають, що звільнити директора НАБУ не може ніхто, навіть сам президент. Відповідно до закону "Про Національне антикорупційне бюро України", повноваження директора припиняються лише у 2 випадках:

якщо закінчився строк його повноважень; якщо очільник НАБУ помер.

Звільнення Ситника: коротко