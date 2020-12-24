Звідки в українців борг 60 мільярдів за комунальні послуги: пояснення Гетманцева
Борг українців за комунальні послуги у розмірі 60 мільярдів гривень не є проблемою 2020 року. Така сума сформувалася як наслідок тих рішень, які українська влада приймала упродовж 2015 – 2016 років.
Наразі не можна ні пробачити цей борг, ні почати вимагати його у людей. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Що робити? Я переконаний в тому, що починати потрібно зі справедливого створення ринкових тарифів. А допомогу мають отримувати соціально незахищені верстви населення,
– наголосив Гетманцев.
За словами посадовця, борг з'явився об'єктивно, а не тому, що українці робили помилки або поводитися безвідповідально.
Гетманцев наголосив, що за роки влада прийняла низку рішень, які сформували гігантський борг. Зокрема, заморозили соціальні стандарти, заклавши у бюджет удвічі менший прожитковий мінімум, аніж фактичний. Згодом запустили програму субсидій.
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