Незгодним із призначенням Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки варто звернутись до суду. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає призначення законним.

Що каже Шмигаль

Шкарлета призначили згідно із законодавством України. Про це Шмигаль заявив під час години запитань до уряду, повідомляє 24 канал.

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Україна демократична країна, зверніться до суду, надайте докази для кримінального провадження, надайте відповідні експертні та судові рішення,

– зауважив Шмигаль.

За словами прем'єра, Шкарлет зачитав присягу відповідно до закону та приступив до виконання своїх обов'язків.

Що відомо про призначення Шкарлета

Рада проголосувала за призначення Шкарлета міністром 17 грудня.

До цього політик тривалий час був виконувачем обов'язків міністра.

Опозиція обурилась таким рішенням. Зокрема, через скандальну репутацію Шкарлета. Новоспечений міністр складав присягу під крики "Ганьба".