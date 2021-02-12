Звернеться до суду: Нацрада хоче анулювати ліцензію ZIK

12 лютого 2021 , 20:40
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Нацрада з питань телебачення і радіомовлення

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення спробує анулювати ліцензію у ZIK через суд. Крім того, телеканалу призначили штраф у розмірі 300 тисяч гривень.

Нацрада при перевірці каналу виявила низку порушень.

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Про які порушення мовиться

  • У Нацраді підтвердили, що 11 і 12 листопада 2020 року канал порушив деякі статті законів "Про телебачення і радіомовлення" та "Про інформацію".
  • Наприклад, під час трансляції анонсу телемарафону "Реванш соросятні" мовник поширив в ефірі висловлювання, які містять заклики до розв’язування агресивної війни або її пропаганди тощо.
  • Крім того, одна з перевірок стосувалась трансляції в жовтні 2020 року після зустрічі у Москві нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним.
  • Щоправда, Нацрада не змогла перевірити це, тому що канал не надав копії сітки мовлення.

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