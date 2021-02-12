Нацрада з питань телебачення і радіомовлення спробує анулювати ліцензію у ZIK через суд. Крім того, телеканалу призначили штраф у розмірі 300 тисяч гривень.

Нацрада при перевірці каналу виявила низку порушень. Читайте також Не наші, а їхні, – Зеленський про закриття ZIK, NewsOne і "112 Україна" Про які порушення мовиться У Нацраді підтвердили, що 11 і 12 листопада 2020 року канал порушив деякі статті законів "Про телебачення і радіомовлення" та "Про інформацію".

Наприклад, під час трансляції анонсу телемарафону "Реванш соросятні" мовник поширив в ефірі висловлювання, які містять заклики до розв’язування агресивної війни або її пропаганди тощо.

Крім того, одна з перевірок стосувалась трансляції в жовтні 2020 року після зустрічі у Москві нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним.

Щоправда, Нацрада не змогла перевірити це, тому що канал не надав копії сітки мовлення. Блокування медведчуківських телеканалів: що відомо Раніше Рада національної безпеки та оборони застосувала санкції проти соратника Медведчука, нардепа Тараса Козака. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Таким чином телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна" припинили своє мовлення.

Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що Служба безпеки України надала рекомендації щодо санкцій, адже були численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення.