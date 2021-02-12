Звернеться до суду: Нацрада хоче анулювати ліцензію ZIK
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення спробує анулювати ліцензію у ZIK через суд. Крім того, телеканалу призначили штраф у розмірі 300 тисяч гривень.
Нацрада при перевірці каналу виявила низку порушень.
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Про які порушення мовиться
- У Нацраді підтвердили, що 11 і 12 листопада 2020 року канал порушив деякі статті законів "Про телебачення і радіомовлення" та "Про інформацію".
- Наприклад, під час трансляції анонсу телемарафону "Реванш соросятні" мовник поширив в ефірі висловлювання, які містять заклики до розв’язування агресивної війни або її пропаганди тощо.
- Крім того, одна з перевірок стосувалась трансляції в жовтні 2020 року після зустрічі у Москві нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним.
- Щоправда, Нацрада не змогла перевірити це, тому що канал не надав копії сітки мовлення.
Блокування медведчуківських телеканалів: що відомо
- Раніше Рада національної безпеки та оборони застосувала санкції проти соратника Медведчука, нардепа Тараса Козака. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
- Таким чином телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна" припинили своє мовлення.
- Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що Служба безпеки України надала рекомендації щодо санкцій, адже були численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення.
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