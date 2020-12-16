Звернення до Європейського суду щодо зґвалтування у Кагарлику: адвокатка назвала умови
Наразі всі національні інструменти для захисту постраждалої у справі про тортури і зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції ще не використали. Якщо вони будуть вичерпані, а вирішеня справи не задовільнить правозахисників – вони звернуться до Європейського суду з прав людини.
Звернення до європейських судів відбувається за відповідних статей та за умов незалежного реагування, зокрема місцевих судів та органів державної влади. Про це в ефірі 24 каналу розповіла адвокатка Тетяна Козаченко.
Читайте також На Одещині зарізали жінку-таксиста, а її автівку спалили
Вона зазначила, що наразі очікувати неупередженого розгляду справи в Кагарлицькому суді не можна. За словами Тетяни Козаченко, навіть коли Неля Погребецька звернулася за медичною допомогою – її відмовилися оглядати в кагарлицькій лікарні, щоб не мати проблем з місцевою поліцією.
Це вказує на те, що в маленьких містечках настільки пов'язані комунікації посадовців, судів, прокуратури та поліції, що забезпечити неупереджений розгляд справи неможливо, зауважила юристка.
Наразі ми спостерігаємо, що судді беруть саме відводи, однак казати про більш детальні терміни складно – якщо не залишиться суддів у кагарлицькому суді, справа поїде в апеляційний суд,
– повідомила Козаченко.
Водночас вона повідомила, що є ряд епізодів, де катування підтверджувалися як системні зловживання місцевої поліції. Проте наразі це єдина справа, зауважила адвокатка.
Тетяна Козаченко розповіла, що факт того, що справу передали до суду – це вже означає, що в розумні строки було проведено досудове розслідування. Проте чи будуть надалі зловживання процесуальними правами сторін – можна зрозуміти лише з часом, сказала юристка.
Козаченко про справу щодо зґвалтування у Кагарлику: дивіться відео 24 каналу
Справа щодо зґвалтування у Кагарлику: головне
- У ніч на 24 травня правоохоронці застосовували тортури до 25-річної Нелі Погребецької, яку запросили до відділу як свідка у справі щодо крадіжки майна.
- Жінку били, ґвалтували та навіть стріляли над її головою з табельної зброї, аби залякати. Тоді у відділку перебував ще один затриманий, працівники поліції також били його, щоб він мовчав.
- Попри крики про допомогу та постріли – решта працівників поліції Кагарлицького відділку не відреагувала.
- Підозрювані досі не визнають свою вину. Детальніше про перебіг справи про тортури у Кагарлицькому відділенні поліції – читайте тут.
Поділитися новиною