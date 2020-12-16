Наразі всі національні інструменти для захисту постраждалої у справі про тортури і зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції ще не використали. Якщо вони будуть вичерпані, а вирішеня справи не задовільнить правозахисників – вони звернуться до Європейського суду з прав людини.

Звернення до європейських судів відбувається за відповідних статей та за умов незалежного реагування, зокрема місцевих судів та органів державної влади. Про це в ефірі 24 каналу розповіла адвокатка Тетяна Козаченко.

Читайте також На Одещині зарізали жінку-таксиста, а її автівку спалили

Вона зазначила, що наразі очікувати неупередженого розгляду справи в Кагарлицькому суді не можна. За словами Тетяни Козаченко, навіть коли Неля Погребецька звернулася за медичною допомогою – її відмовилися оглядати в кагарлицькій лікарні, щоб не мати проблем з місцевою поліцією.

Це вказує на те, що в маленьких містечках настільки пов'язані комунікації посадовців, судів, прокуратури та поліції, що забезпечити неупереджений розгляд справи неможливо, зауважила юристка.

Наразі ми спостерігаємо, що судді беруть саме відводи, однак казати про більш детальні терміни складно – якщо не залишиться суддів у кагарлицькому суді, справа поїде в апеляційний суд,

– повідомила Козаченко.

Водночас вона повідомила, що є ряд епізодів, де катування підтверджувалися як системні зловживання місцевої поліції. Проте наразі це єдина справа, зауважила адвокатка.

Тетяна Козаченко розповіла, що факт того, що справу передали до суду – це вже означає, що в розумні строки було проведено досудове розслідування. Проте чи будуть надалі зловживання процесуальними правами сторін – можна зрозуміти лише з часом, сказала юристка.

Зверніть увагу! 2 грудня Генпрокуратура скерувала до суду справу про тортури і зґвалтування у Кагарлицькому відділенні поліції. У злочинах підозрюють 5 працівників поліції.

Козаченко про справу щодо зґвалтування у Кагарлику: дивіться відео 24 каналу

Справа щодо зґвалтування у Кагарлику: головне