Гатили із кулеметів і гранатометів: окупанти на Донбасі черговий раз порушили тишу
Проросійські бойовики за минулу добу, 9 січня, 3 рази відкривали вогонь поблизу українських позицій на Донбасі. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
Про порушення режиму тиші з боку окупантів українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ. Про це мовиться у зведенні ООС.
Раніше Ворог обстріляв бригаду ремонтників на Донбасі: прокуратура почала розслідування
Де стріляли окупанти
- Ворог відкривав вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових та підствольних гранатометів на Приазов’ї, неподалік Водяного.
- Також вони двічі вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів неподалік Луганського.
Серед наших воїнів бойових втрат немає.
Від початку поточної доби, 10 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Наразі ситуація в районі проведення ООС контрольована українськими воїнами.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter