Проросійські бойовики за минулу добу, 9 січня, 3 рази відкривали вогонь поблизу українських позицій на Донбасі. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Про порушення режиму тиші з боку окупантів українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ. Про це мовиться у зведенні ООС. Раніше Ворог обстріляв бригаду ремонтників на Донбасі: прокуратура почала розслідування Де стріляли окупанти Ворог відкривав вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових та підствольних гранатометів на Приазов’ї, неподалік Водяного.

Також вони двічі вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів неподалік Луганського. Серед наших воїнів бойових втрат немає. Від початку поточної доби, 10 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Наразі ситуація в районі проведення ООС контрольована українськими воїнами.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу