Бойовики активізувалися на Донбасі: де та з якої зброї гатили

28 січня 2021 , 07:45
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Протягом 27 січня війська окупанта 9 разів порушили режим тиші на Донбасі. На щастя, українські захисники не постраждали.

Джерело: штаб ООС

Російські найманці не припиняють обстрілювати позиції Збройних сил України, систематично порушуючи домовленості.

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Де та з якої зброї стріляли окупанти

  • Неподалік Павлополя збройні формування Росії відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
  • Біля Богданівки застосували проти українських воїнів станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю. Крім того, там зафіксували кілька пострілів зі снайперської зброї.
  • У передмісті Мар'їнки та Авдіївки ворог гатив зі стрілецької зброї, а біля Водяного, що на Приазов'ї – ще й з підствольного гранатомета.
  • Поблизу Зайцевого окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а біля Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про порушення бойовиків повідомили представників ОБСЄ.

На щастя, бойових втрат у лавах Збройних сил України немає.

Важливо З початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ нарахувала майже 7 тисяч випадків порушення

Ситуація на фронті 28 січня

Від початку доби вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксували.

Ситуація перебуває під контролем українських бійців.


Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу