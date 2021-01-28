Бойовики активізувалися на Донбасі: де та з якої зброї гатили

Протягом 27 січня війська окупанта 9 разів порушили режим тиші на Донбасі. На щастя, українські захисники не постраждали.
Джерело: штаб ООС
Російські найманці не припиняють обстрілювати позиції Збройних сил України, систематично порушуючи домовленості.
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На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про порушення бойовиків повідомили представників ОБСЄ.
На щастя, бойових втрат у лавах Збройних сил України немає.
Важливо З початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ нарахувала майже 7 тисяч випадків порушення
Від початку доби вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксували.
Ситуація перебуває під контролем українських бійців.