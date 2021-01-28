Протягом 27 січня війська окупанта 9 разів порушили режим тиші на Донбасі. На щастя, українські захисники не постраждали.

Джерело: штаб ООС

Російські найманці не припиняють обстрілювати позиції Збройних сил України, систематично порушуючи домовленості.

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Де та з якої зброї стріляли окупанти

Неподалік Павлополя збройні формування Росії відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

збройні формування Росії відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Біля Богданівки застосували проти українських воїнів станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю. Крім того, там зафіксували кілька пострілів зі снайперської зброї.

застосували проти українських воїнів станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю. Крім того, там зафіксували кілька пострілів зі снайперської зброї. У передмісті Мар'їнки та Авдіївки ворог гатив зі стрілецької зброї, а біля Водяного , що на Приазов'ї – ще й з підствольного гранатомета.

ворог гатив зі стрілецької зброї, а , що на Приазов'ї – ще й з підствольного гранатомета. Поблизу Зайцевого окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а біля Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про порушення бойовиків повідомили представників ОБСЄ.

На щастя, бойових втрат у лавах Збройних сил України немає.

Важливо З початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ нарахувала майже 7 тисяч випадків порушення

Ситуація на фронті 28 січня

Від початку доби вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксували.

Ситуація перебуває під контролем українських бійців.