Протягом 26 січня російські найманці 5 разів порушили режим тиші на Донбасі. У результаті прицільного обстрілу український боєць отримав поранення.

Джерело: штаб ООС

Війська окупанта продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України, порушуючи всі домовленості.

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Де та з якої зброї стріляли бойовики

Неподалік Новоолександрівки збройні формування Росії відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї.

Внаслідок прицільного обстрілу один український захисник отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні.

Поблизу Новозванівки противник застосував автоматичний станковий гранатомет.

противник застосував автоматичний станковий гранатомет. Неподалік Авдіївки бойовики вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

бойовики вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. У передмісті Мар'їнки ворог гатив зі снайперської зброї.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню повідомили представників ОБСЄ.

Ситуація на фронті 27 січня

Від початку поточної доби вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не фіксували. Ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил контролюють українські воїни.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу