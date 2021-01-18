Протягом 17 січня бойовики на Донбасі 2 рази порушили перемир'я, обстрілявши Широкине. На щастя, бойових втрат серед українських захисників немає.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 17 січня зафіксували 2 два порушення режиму припинення вогню. Про це повідомили у фейсбуці операції Об'єднаних сил.

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Де та з якої зброї стріляв ворог

Неподалік населеного пункту Широкине російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Про факти порушення режиму припинення вогню одразу повідомили представників ОБСЄ.

На щастя, обійшлося без бойових втрат зі сторони українських військових.

У районі відповідальності угруповання "Північ" була тиша.

Яка ситуація на фронті 18 січня

Вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксували. Ситуацію на Донбасі українські воїни й надалі контролюють.

Важливо! З липня 2020 року на Донбасі діє повне та всеосяжне перемир'я. І якщо українська сторона його дотримується, то російські найманці систематично порушують.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу