Бойовики обстріляли Авдіївку і Водяне: українські бійці дали гідну відсіч
Протягом 10 січня бойовики на Донбасі 2 рази порушили режим тиші. Українські захисники повідомили про порушення представників ОБСЄ. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Порушення режиму припинення вогню військами окупанта зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Про це повідомили у фейсбуці штабу ООС.
Читайте також Українські військові привезли воду у Торецьк, де прорвало водогін: подробиці
Де та з якої зброї гатив ворог
- Бойовики стріляли зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки.
- Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберного кулемету.
Про обстріли, здійснені російськими найманцями, Україна повідомила представників ОБСЄ.
На атаки бойовиків українські захисники надали адекватну відповідь. На щастя, втрат серед бійців ЗСУ немає.
Ситуація на фронті 11 січня
Від початку доби у районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не фіксують.
Поділитися новиною