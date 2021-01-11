Протягом 10 січня бойовики на Донбасі 2 рази порушили режим тиші. Українські захисники повідомили про порушення представників ОБСЄ. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Порушення режиму припинення вогню військами окупанта зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Про це повідомили у фейсбуці штабу ООС.

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Де та з якої зброї гатив ворог

Бойовики стріляли зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки.

Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберного кулемету.

Про обстріли, здійснені російськими найманцями, Україна повідомила представників ОБСЄ.

На атаки бойовиків українські захисники надали адекватну відповідь. На щастя, втрат серед бійців ЗСУ немає.

Ситуація на фронті 11 січня

Від початку доби у районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не фіксують.

Нагадаємо, від липня 2020 року на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські найманці постійно його порушують.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу