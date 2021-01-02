Станом на 17.00 2 січня 2021 року вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню українська сторона не зафіксовувала.

Яка ситуація на Донбасі

Впродовж доби в районах відповідальності українських бригад спостерігалася тиша. Про це інформує у фейсбуці штаб Операції Об'єднаних сил.

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Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, сапери ДСНС розмінували сьогодні майже 2 гектари території та передали на знищення 4 вибухонебезпечних предмети.

Зверніть увагу! У першу добу 2021 року окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики стріляли з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, а також запустили безпілотник.

Вечірнє зведення щодо ситуації на Донбасі: відео штабу ООС



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу