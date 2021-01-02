У другий день 2021 року на Донбасі спостерігається тиша
Станом на 17.00 2 січня 2021 року вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню українська сторона не зафіксовувала.
Яка ситуація на Донбасі
Впродовж доби в районах відповідальності українських бригад спостерігалася тиша. Про це інформує у фейсбуці штаб Операції Об'єднаних сил.
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Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, сапери ДСНС розмінували сьогодні майже 2 гектари території та передали на знищення 4 вибухонебезпечних предмети.
Вечірнє зведення щодо ситуації на Донбасі: відео штабу ООС
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