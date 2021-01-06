Українські військові звання переведуть на коди військових рангів НАТО за стандартом НАТО STANAG 2116. Відповідний указ вже підписав міністр оборони України Андрій Таран.

Указ допоможе встановити відповідність кодифікації військових звань військовослужбовців ЗСУ військовим рангам НАТО. Таку думку висловив Таран, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Це ще один крок, що забезпечує взаємосумісність зі збройними силами держав-членів", – сказав Таран.

До теми. 12 червня 2020 року Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО.

Чому це важливо для України

Таран пояснив, що це рішення стане складовою частиною проєкту Концепції військової кадрової політики ЗСУ до 2025 року.

Вони покликані змінити систему управління кар'єрою радянського зразка на сучасну, прийняту в арміях провідних держав,

– зазначив Таран.

"Фактично, це керівництво до дій кадровим органам переходити на нову філософію роботи, що передбачає створення кар'єрної мапи кожному солдату, сержанту, офіцеру щодо його підготовки, зростання та забезпечення", – наголосив міністр.

Звання ЗСУ привели у відповідність зі стандартами НАТО за законом, який прийняла Рада в червні 2020 року.