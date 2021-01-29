За один день зґвалтував дівчину та її матір: на Одещині затримали насильника
В Одеській області п’яний чоловік побив до нестями дівчину – потім він її зґвалтував, поки нещасна була непритомна. Її мати вирішила розібратися з насильником самостійно – все закінчилось ще одним зґвалтуванням.
Джерело: Одеська прокуратура
За попередніми даними, п’яний чоловік зустрів на вулиці 26-річну односельчанку, вдарив її кілька разів по голові, після чого жінка втратила свідомість.
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За один день зґвалтував двох
Затягнувши потерпілу в покинуте приміщення, він її зґвалтував, поки та була без свідомості.
Пізніше молода жінка прийшла до тями й розповіла про те, що трапилося матері. Вона намагалася розібратися з насильником. Однак закінчилося все тим, що чоловік якимось чином заманив або затягнув її в будинок, побив і теж зґвалтував.
Обидва злочини трапились в один день.
Насильника затримали.
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