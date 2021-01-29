В Одеській області п’яний чоловік побив до нестями дівчину – потім він її зґвалтував, поки нещасна була непритомна. Її мати вирішила розібратися з насильником самостійно – все закінчилось ще одним зґвалтуванням.

Джерело: Одеська прокуратура

За попередніми даними, п’яний чоловік зустрів на вулиці 26-річну односельчанку, вдарив її кілька разів по голові, після чого жінка втратила свідомість.

Читайте також У Харкові пасажир зґвалтував жінку-таксиста

За один день зґвалтував двох

Затягнувши потерпілу в покинуте приміщення, він її зґвалтував, поки та була без свідомості.

Пізніше молода жінка прийшла до тями й розповіла про те, що трапилося матері. Вона намагалася розібратися з насильником. Однак закінчилося все тим, що чоловік якимось чином заманив або затягнув її в будинок, побив і теж зґвалтував.

Обидва злочини трапились в один день.

Насильника затримали.