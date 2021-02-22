Зґвалтував 19 неповнолітніх: жителя Слов'янська засудили до 15 років

22 лютого 2021 , 18:43
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

У Слов'янську до 15 років ув'язнення засудили чоловіка, який зґвалтував 19 неповнолітніх. Окрім того, зловмисник має виплатити своїм жертвам 250 тисяч моральної компенсації.

Засудженому чоловікові – 58 років.

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Суд визнав чоловіка винним і засудив до 15 років позбавлення волі. Окрім того, засуджений повинен виплатити на користь потерпілих 250 тисяч гривень моральної компенсації,
– мовиться у повідомленні прокуратури.

У чому звинуватили зловмисника

  • В утримуванні притонів;
  • зґвалтування дітей та підлітків;
  • розповсюдження порнографічних матеріалів за участі неповнолітніх.

Деталі справи

  • Жертвами ґвалтівника упродовж 2008 – 2017 років стали 19 дітей та підлітків.
  • У приватному будинку у Слов'янську чоловік влаштував імпровізовану студію.
  • Відзняті там матеріали злочинець розповсюджував у мережі.
  • Своїм неповнолітнім жертвам чоловік погрожував фізичною розправою, якщо вони чинитимуть опір.
  • Окрім того, у своїй так званій студії зловмисник ґвалтував та розбещував підлітків і дітей.