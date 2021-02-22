Зґвалтував 19 неповнолітніх: жителя Слов'янська засудили до 15 років

Джерело:Інтерфакс-Україна
У Слов'янську до 15 років ув'язнення засудили чоловіка, який зґвалтував 19 неповнолітніх. Окрім того, зловмисник має виплатити своїм жертвам 250 тисяч моральної компенсації.
Засудженому чоловікові – 58 років.
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Суд визнав чоловіка винним і засудив до 15 років позбавлення волі. Окрім того, засуджений повинен виплатити на користь потерпілих 250 тисяч гривень моральної компенсації,
– мовиться у повідомленні прокуратури.