Зґвалтував 19 неповнолітніх: жителя Слов'янська засудили до 15 років
У Слов'янську до 15 років ув'язнення засудили чоловіка, який зґвалтував 19 неповнолітніх. Окрім того, зловмисник має виплатити своїм жертвам 250 тисяч моральної компенсації.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Засудженому чоловікові – 58 років.
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Суд визнав чоловіка винним і засудив до 15 років позбавлення волі. Окрім того, засуджений повинен виплатити на користь потерпілих 250 тисяч гривень моральної компенсації,
– мовиться у повідомленні прокуратури.
У чому звинуватили зловмисника
- В утримуванні притонів;
- зґвалтування дітей та підлітків;
- розповсюдження порнографічних матеріалів за участі неповнолітніх.
Деталі справи
- Жертвами ґвалтівника упродовж 2008 – 2017 років стали 19 дітей та підлітків.
- У приватному будинку у Слов'янську чоловік влаштував імпровізовану студію.
- Відзняті там матеріали злочинець розповсюджував у мережі.
- Своїм неповнолітнім жертвам чоловік погрожував фізичною розправою, якщо вони чинитимуть опір.
- Окрім того, у своїй так званій студії зловмисник ґвалтував та розбещував підлітків і дітей.
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