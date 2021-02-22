У Слов'янську до 15 років ув'язнення засудили чоловіка, який зґвалтував 19 неповнолітніх. Окрім того, зловмисник має виплатити своїм жертвам 250 тисяч моральної компенсації.

Засудженому чоловікові – 58 років. Актуально Наказував дітям оголюватися та вчиняв із ними розпусні дії: у Львові судитимуть псевдопастора Суд визнав чоловіка винним і засудив до 15 років позбавлення волі. Окрім того, засуджений повинен виплатити на користь потерпілих 250 тисяч гривень моральної компенсації,

– мовиться у повідомленні прокуратури. У чому звинуватили зловмисника В утримуванні притонів;

зґвалтування дітей та підлітків;

розповсюдження порнографічних матеріалів за участі неповнолітніх. Деталі справи Жертвами ґвалтівника упродовж 2008 – 2017 років стали 19 дітей та підлітків.

У приватному будинку у Слов'янську чоловік влаштував імпровізовану студію.

Відзняті там матеріали злочинець розповсюджував у мережі.

Своїм неповнолітнім жертвам чоловік погрожував фізичною розправою, якщо вони чинитимуть опір.

Окрім того, у своїй так званій студії зловмисник ґвалтував та розбещував підлітків і дітей.