Зустрінеться з президентом Євроради: Зеленський вирушив на Донбас

У вівторок, 2 березня, Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас. Там український лідер зустрінеться з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.
Зеленський відвідає зону проведення Операції об'єднаних сил на Луганщині.
Актуально Україна відправила на окупований Донбас гуманітарну допомогу
Окрім того, Зеленський та Мішель у форматі відеовключення звернуться до учасників Всеукраїнського форуму "Україна 30".
Візит Мішеля в Україну: що відомо
Зверніть увагу!
- З 28 лютого глава Європейської Ради Шарль Мішель здійснює візит до країн Східного партнерства.
- Політик вже відвідав Молдову, де зустрівся з президенткою країни Майєю Санду.
- Окрім того, Мішель планує завітати до Грузії.
- 2 березня президент Євроради прибув в Україну. Тут він планує пробути 2 дні.
- Зокрема, у Мішеля заплановані зустрічі з командуванням Об'єднаних сил та спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
- Середу, 3 березня, політик проведе у Києві. Там глава Євроради відвідає центр вакцинації.
- Окрім того, політик зустрінеться з представниками українських антикорупційних інституцій.
- Завершиться візит Мішеля до України спільною пресконференцією з президентом Зеленським.
За даними українських ЗМІ,
Зеленський вакцинується
від коронавірусу саме під час цієї поїздки. Головнокомандувач ЗСУ зробить це разом з військовими.