Зустрінеться з президентом Євроради: Зеленський вирушив на Донбас

2 березня 2021 , 12:45
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Джерело:

Офіс Президента

У вівторок, 2 березня, Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас. Там український лідер зустрінеться з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Зеленський відвідає зону проведення Операції об'єднаних сил на Луганщині.

Актуально Україна відправила на окупований Донбас гуманітарну допомогу

Окрім того, Зеленський та Мішель у форматі відеовключення звернуться до учасників Всеукраїнського форуму "Україна 30".

Візит Мішеля в Україну: що відомо

  • З 28 лютого глава Європейської Ради Шарль Мішель здійснює візит до країн Східного партнерства.
  • Політик вже відвідав Молдову, де зустрівся з президенткою країни Майєю Санду.
  • Окрім того, Мішель планує завітати до Грузії.
  • 2 березня президент Євроради прибув в Україну. Тут він планує пробути 2 дні.
  • Зокрема, у Мішеля заплановані зустрічі з командуванням Об'єднаних сил та спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
  • Середу, 3 березня, політик проведе у Києві. Там глава Євроради відвідає центр вакцинації.
  • Окрім того, політик зустрінеться з представниками українських антикорупційних інституцій.
  • Завершиться візит Мішеля до України спільною пресконференцією з президентом Зеленським.
Зверніть увагу! За даними українських ЗМІ, Зеленський вакцинується від коронавірусу саме під час цієї поїздки. Головнокомандувач ЗСУ зробить це разом з військовими.