Зустрічаюся, шукаю, дивлюся: Єрмак пояснив свій вплив на кадрову політику в ОП

Андрій Єрмак підтвердив, що дійсно бере участь у співбесідах з потенційними кандидатами на високі державні посади. Очільник Офісу Президента зазначив, що має вплив в ОП.

Джерело: НВ

Водночас Єрмак зауважив, що Кабміну він може лише висловити свої рекомендації.

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Єрмак наголосив, що "професійні кадри є основою будь-якої держави".

Ніде правди діти, що я 24 години на добу (особливо все, що стосується кадрової політики в Офісі) зустрічаюся, шукаю, дивлюся. Якщо в ОП я впливаю, то в уряді – це просто моя думка,

– заявив Єрмак.

Він спростував твердження про те, що відповідає за кадрову політику в багатьох державних органах крім ОП. Єрмак підкреслив, що ОП не впливає на кадрову політику. На його думку, це було б неправильно.

Єрмак про призначення Татарова

Андрій Єрмак пояснив, що на момент співбесіди Олега Татарова, він "цілком влаштував" ОП.

На той момент, коли ми відкривали вакансію, запропонували кілька кандидатур, провели співбесіду і професійний рівень цієї людини нас влаштував. Це стало підставою для ухвалення рішення,

– додав він.

Очільник Офісу Президента звернув увагу, що у випадку Татарова "це точно не була рекомендація Андрія Портнова".

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